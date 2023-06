Via Antonio De Luca e i motorini | #4WD

L’eliminazione del parcheggio per mezzi a due ruote dal tratto basso di Via Antonio De Luca e, più precisamente, da Palazzo d’Ambra all’angolo con Via Nuova Cartaromana, sta causando numerosi disagi ai residenti della zona tra i quali ci sono anch’io, sebbene abbia la fortuna di non aver bisogno di quel parcheggio usufruendo di quelli di proprietà.

Va riscritta solo per un attimo la storia: prima delle elezioni comunali del 2022, una famiglia residente da pochi anni in quel tratto di strada chiese al candidato di turno l’apposizione di una serie di gigli metallici che evitassero la sosta di ciclomotori e motocicli e, di conseguenza, il disturbo alla sua quiete (sic!). E alla corte di Enzo Ferrandino, cosa non si fa pur di raggranellare un voto? Detto, fatto: habemus lilia, con una famiglia pronta a cantare vittoria e tantissime altre ad essere penalizzate per favorire la fortunata vincitrice del momento.

Va altresì chiarito che in quel punto di Via Antonio De Luca vigeva (uso l’imperfetto perché non conosco lo stato dell’arte) l’istituzione di un’apposita area di parcheggio per mezzi a due ruote, proprio per far fronte all’enorme fabbisogno sia dei residenti sia dei tantissimi frequentatori di Ischia Ponte nel corso degli orari di z.t.l.. Questo è testimoniato tuttora dal palo per segnale stradale rimasto solo soletto da quando, un metro dopo, furono installati i gigli.

Non contenta, detta famiglia ha preteso da quest’anno che venisse vietato il parcheggio dei mezzi a due ruote anche dopo i gigli, quindi nel breve tratto curvilineo che sbocca su Via Nuova Cartaromana. E come se non bastasse, i Vigili Urbani stanno venendo continuamente nelle ore diurne per verificare se ci sono motorini parcheggiati al di fuori degli stalli dall’ingresso della Noris allo sbocco sul lato opposto della strada, oltre i gigli, elevando multe su multe. Naturalmente, quando la sera si crea l’assembramento totale di motorini al punto che neppure un’auto (non parliamo di un’ambulanza) può passare in quella piccola strada, dell’intervento dei Vigili non c’è neppure l’ombra, talvolta ancorché sollecitato.

Allora mi chiedo: è possibile che l’amministrazione di Enzo Ferrandino, nelle piccole come nelle grandi cose, debba sistematicamente dimostrare tanta cazzimmosa incapacità?