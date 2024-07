Veuve Clicquot sbarca a Lacco Ameno da “Caterina a Mare”

Nel cuore di Lacco Ameno, dove il mare incontra la terra in un abbraccio di sapori e tradizioni, nasce il ristorante Caterina a Mare, un luogo specializzato nella cucina di pescato locale. Aperto nel 2022 dalla famiglia avvenente , il ristorante è un omaggio alla cucina delle donne della tradizionale della famiglia

la passione per il mare ha ispirato ogni dettaglio di questo affascinante progetto ricco di tradizione arte e territorio.

La famiglia Avvenente, da molti anni ormai nel settore dell’hospitality dell isola di Ischia continua ad innovarsi, investendo ancora in un angolo vista mare nel centro storico di lacco ameno

La missione di Caterina a Mare è chiara: valorizzare le antiche ricette tradizionali ischitane utilizzando solo materie prime provenienti dai mari locali. Questo impegno non solo garantisce un’esperienza di gusto autentica e raffinata ai clienti, ma rispetta anche la stagionalità e l’ecosistema marino, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Il ristorante Caterina a Mare offre un’ampia scelta di vini e bollicine, e vanta un’esclusiva collaborazione: quella con Veuve Clicquot champagne che aggiunge un tocco di classe e raffinatezza all’esperienza culinaria. Questa partnership non solo eleva l’esperienza, ma attrae anche un turismo di qualità

Ogni piatto è una celebrazione delle ricchezze del mare, preparato con cura e dedizione. Le ricette della nonna sono custodite gelosamente, vengono riproposte con fedeltà e amore, trasportando i clienti in un viaggio attraverso i sapori e i profumi dell’Ischia di un tempo. L’atmosfera del ristorante è studiata per far sentire ogni ospite come a casa, con una vista mozzafiato sul mare e L iconico fungo di Lacco Ameno

Il menù è composto da antipasti, primi, secondi, contorni, alcune pizze gourmet e dessert. Tra gli antipasti preferiti dai clienti del Caterina a mare troviamo il baccalà in tempura servito con scarola. I primi invece sono tutti preparati con pasta fresca fatta a mano; tra questi ultimi è possibile assaporare alcuni sapori intensi e particolari, come i famosi tagliolini ai ricci, ma anche piatti della tradizione napoletana come lo spaghettone alle vongole. Per quanto riguarda i secondi, oltre a quelli previsti dal menù, in linea con la fillosofia che esalta la stagionalità, vengono sempre proposti piatti del giorno a fantasia dello chef. Tra le pizze sarà possibile provare un impasto a lunga lievitazione arricchito da ingredienti speciali come il tartufo estivo di Norcia

Sono presenti nel menù opzioni gluten free e vegetariane.

I piatti di pesce prelibati si sposano alla perfezione con le bollicine eleganti dello champagne Veuve Clicquot, creando un connubio di sapori che esalta la qualità delle materie prime utilizzate.

Caterina a Mare non è solo un ristorante, ma un viaggio nel tempo che rispetta e valorizza la tradizione ischitana. Gianluigi ha realizzato il suo sogno di creare un luogo dove la memoria del passato si fonde con la sostenibilità del futuro, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza unica e indimenticabile.

Aperto nel 2022, il ristorante continua a crescere grazie all’attenzione ai dettagli e alla passione per la cucina di mare, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la famiglia Avvenente e il suo team.

Non vediamo l’ora di accogliervi nella grande famiglia di Caterina a Mare, dove ogni pasto è un tributo all’amore della tradizione, nel rispetto delle ricchezze marine che nonna Caterina ci ha insegnato ad amare e proteggere.