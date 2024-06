Verde a Serrara Fontana, pubblicato il bando di gara

Il responsabile del V Settore Vigilanza del Comune di Serrara Fontana cap. Vito Gallo ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per 12 mesi. Un appalto che si propone l’obiettivo «di migliorare la fruibilità del territorio e la sua vocazione turistica; di migliorare le condizioni dei giardini cimiteriali; di mantenere in perfetto stato tutte le aree adibite a verde pubblico». La gara è stata indetta in vista della scadenza del precedente contratto con la “Società Isola Verde Ecologia” di Napoli. Il quadro economico complessivo del servizio ammonta a 91.250,83 euro, di cui 74.795,77 a base d’asta per un anno. La procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo viene espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm di Asmel Consortile. L’appalto consiste nel «servizio di manutenzione del verde pubblico, della manutenzione delle aiuole e degli alberi di medio e basso fusto, della pulizia delle strade e delle zanelle dagli infestanti, delle operazioni di diserbo periodico».

Viene anche indicato che l’appaltatore «dovrà provvedere al minimo, secondo un calendario stabilito di concerto con la SA, alle seguenti attività: eliminazione di infestanti e vegetazione spontanea dalle zanelle delle strade del Comune di Serrara Fontana; manutenzione del verde degli edifici pubblici; manutenzione e pulizia di piante ed aiuole su piazze e strade pubbliche; manutenzione periodica di piante e verde pubblico compresa l’irrigazione periodica; manutenzione e cura del verde dei cimiteri comunali». Eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi verranno valutati in sede di gara con attribuzione del relativo punteggio. Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 23.59 del 27 giugno, mentre la data di apertura è stata fissata per le ore 11.00 del 3 luglio presso il Servizio Demanio del Comune.