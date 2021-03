Vaccino, Speranza “Numero crescerà, entro estate tutti potranno farlo”

ROMA (ITALPRESS) – “Anche in questo mese la vaccinazione accelererà in maniera significativa. Stiamo andando sopra le 180mila vaccinazioni al giorno, e a marzo riceveremo dalle compagnie farmaceutiche più dosi e accelereremo ancora”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che anche il nuovo vaccino di Astrazeneca può essere utilizzato su tutte le fasce generazionali, ha aggiunto, confermando il via libera per l’utilizzo del vaccino Astrazeneca anche sugli over 65. “Abbiamo ricevuto in queste ore un parere dal Consiglio Superiore della Sanita e da domani al massimo dopodomani ci sarà una circolare del ministero che va in questa direzione. Questo ci aiuta, perchè avere un pieno utilizzo di tre vaccini ci permette di procedere in maniera più spedita e prenderci cura delle persone più fragili”. Il ministro ha spiegato che “a oggi abbiamo oltre 5 milioni di vaccinati, il prossimo trimestre sarà decisivo. Durante il primo trimestre abbiamo pagato una limitazione delle forniture. Dal 1 aprile ci aspettiamo arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno la metà della nostra popolazione. Il mio obiettivo è che entro l’estate tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi potranno farlo”. Speranza ha infine sottolineatro come “questo mese è complicato. La verità è che c’è un fatto nuovo, che sono le varianti, che hanno prodotto una fase espansiva dell’epidemia. Secondo l’Iss la cosiddetta variante inglese riesce a diffondersi con il 35-40% più velocemente del ceppo originario. Oggi almeno il 54% dei casi in Italia è legato a questa variante e lo vediamo dalla risalita della curva”.

(ITALPRESS).