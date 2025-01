Uomo e Galantuomo, torna il teatro con gli “Attori per Caso”

Ischia si prepara ad accogliere una delle commedie più brillanti e divertenti di Eduardo De Filippo: “Uomo e Galantuomo”, un classico senza tempo che continua a conquistare il pubblico con la sua ironia e la sua satira sociale. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia teatrale Attori per Caso, si terrà l’8 e 9 febbraio 2025 presso il Cine-Teatro Excelsior di Ischia. Gli spettacoli avranno inizio rispettivamente alle 21:00 e alle 19:00, offrendo due occasioni imperdibili per assistere a questa commedia in tre atti che mette a confronto realtà e finzione con un irresistibile gioco teatrale.

Un cast numeroso e appassionato darà vita ai personaggi di Eduardo, sotto la direzione artistica di Teresa Sasso e con le scenografie curate da Umberto Canestrini. Le luci e il comparto audio saranno invece affidati a Francesco Rando, per garantire un’esperienza immersiva e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili in prevendita al prezzo di 10 euro, mentre al botteghino saranno acquistabili al costo di 15 euro. I punti vendita ufficiali sono Bar La Violetta (via Mirabella, Ischia) e Angelino Tour (via Cavaliere Impagliazzo, Forio). Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri Giò 340 8369303 o Francesca 347 9947918 esclusivamente tramite WhatsApp.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e per chiunque voglia immergersi nella magia del grande Eduardo.