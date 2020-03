“Una mano spesa bene” servizio a supporto di famiglie e anziani.

Con LE DONNE DEL Punto D : Difesa dei Diritti delle DONNE stiamo mettendo su un gruppo di volontarie che faccia la spesa o si rechi in farmacia per anziani e persone immunodepresse.

Inoltre per chi in questo periodo si sentisse troppo preoccupato, solo o smarrito data la situazione delicata , può contattarci per sostegno psicologico o semplicemente per un ‘ascolto amico’ .

Info 3484928999