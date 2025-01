Turismo, il nuovo contratto di lavoro. Ermando Mennella: “Un contratto a misura del turismo isolano e stagionale”

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore turistico introduce importanti novità che potrebbero rappresentare una svolta per il mercato del lavoro stagionale, soprattutto in realtà come Ischia, dove il turismo segue dinamiche diverse rispetto ad altre destinazioni italiane.

A sottolinearlo è Ermando Mennella, vicepresidente di Federalberghi Campania, che guarda al nuovo contratto con attenzione e interesse, ritenendolo un passo avanti significativo per il settore alberghiero isolano.

“Per la prima volta, il nuovo contratto prevede finestre ad hoc pensate per il lavoratore isolano”, spiega Mennella. “Si tratta di un accordo che offre più possibilità, sia agli alberghi stagionali, che ai dipendenti, creando condizioni migliori per entrambi”.

Il contratto, firmato nel luglio 2024 dopo dieci anni di trattative, introduce strumenti innovativi per rispondere alle difficoltà del mercato del lavoro nel turismo, con un’attenzione particolare per donne e giovani, categorie che negli ultimi anni hanno mostrato un progressivo allontanamento dal settore.

Più opportunità per le donne e i giovani

Uno dei punti che più convince Mennella riguarda l’attenzione alle lavoratrici e ai giovani, due fasce di lavoratori cruciali per il turismo. “C’è più spazio per le donne, ed è sempre una scelta saggia. Inoltre, ci sono una serie di nuove opportunità per chi proviene dagli istituti alberghieri”, sottolinea il vicepresidente di Federalberghi Campania.

L’obiettivo è riavvicinare i giovani al lavoro nell’ospitalità, un settore che in passato garantiva occupazione e prospettive di crescita, ma che oggi fatica ad attrarre nuove generazioni.

“Dobbiamo fare i conti con un problema di denatalità che riguarda tutta l’Italia e l’Europa”, osserva Mennella. “Ci sono sempre meno giovani sul mercato del lavoro, e se vogliamo riportarli nel settore dobbiamo investire su di loro”.

Il contratto introduce infatti percorsi di carriera più chiari, incentivi economici e una rivalutazione del ruolo della formazione professionale per chi proviene dagli istituti alberghieri.

Incrementi salariali e investimenti sui lavoratori

Un altro aspetto centrale del nuovo CCNL è l’aumento retributivo, pensato per rendere il settore più competitivo rispetto ad altre opportunità lavorative. “Il contratto prevede aumenti salariali che a regime supereranno i 200 euro al mese”, evidenzia Mennella. “Nell’arco di due anni, questo rappresenta un dato significativo”.

Il messaggio è chiaro: migliorare le condizioni economiche e professionali dei lavoratori del turismo è fondamentale per garantire stabilità e qualità all’intero comparto. “Siamo convinti che investire sul lavoro e sui nostri collaboratori porterà risultati positivi per tutto il settore”, afferma Mennella, sottolineando come il benessere dei dipendenti si traduca in un servizio migliore per i turisti e una maggiore competitività per le imprese alberghiere.

Ischia e il futuro del lavoro nel turismo

Ischia, come molte altre località turistiche italiane, si trova ad affrontare la sfida della stagionalità e della difficoltà nel reperire personale qualificato. Negli ultimi anni, sempre più lavoratori si sono allontanati dal settore, spinti da condizioni economiche poco vantaggiose e da una percezione di instabilità lavorativa. Il nuovo CCNL punta a invertire questa tendenza, rendendo il settore più attrattivo e sostenibile nel lungo periodo. “Abbiamo finalmente un contratto che tiene conto delle peculiarità del turismo isolano e stagionale”, conclude Mennella. “Ora spetta a noi lavorare affinché venga applicato nel modo giusto, garantendo opportunità concrete ai lavoratori e alle imprese”. Il futuro del turismo a Ischia passa anche dalla capacità di rendere il settore più appetibile per chi vi lavora, e il nuovo contratto potrebbe rappresentare un primo passo verso questa direzione.