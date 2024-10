Tre ditte invitate, nessuna offerta pervenuta. Forio, deserta la gara per la mensa scolastica!

Una “tegola” per l’Amministrazione comunale di Forio e anche per le famiglie interessate. La gara bandita per il servizio di refezione scolastica istituito dal Comune per gli anni 2024/2025 e 2025/2026 a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo Forio 1 è andata deserta. Una situazione peraltro già verificatasi altrove nel passato, ad esempio ad Ischia, dove si era dovuto fare ricorso all’affidamento diretto.

Sicuramente un “intoppo” che frena per il momento la volontà degli attuali amministratori di colmare quella che era una lacuna delle precedenti amministrazioni. A luglio la Giunta aveva deliberato in proposito nominando rup la dott.ssa Filomena Schioppa, responsabile del IX Settore competente ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

Tutto era stato deciso nei minimi dettagli, dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. L’importo dell’affidamento è stato calcolato presuntivamente e il prezzo a base di gara quantificato orientativamente in euro 6,70 oltre Iva per ogni singolo pasto. Sulla base di 3.760 pasti settimanali per 30 settimanale, l’importo presunto complessivo della concessione per i due anni scolastici è stimato in 1.511.520 euro.

Per la procedura espletata sulla piattaforma TuttoGare, il rup aveva provveduto a pubblicare l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio. Alla scadenza del termine e verificate le documentazioni, la Schioppa aveva stabilito l’idoneità di tre ditte: “Global Service” di Napoli, “S.L.EM.” di Piano di Sorrento e “G.L.M. Ristorazione” di Castellammare di Stabia.

Il 6 settembre è stata avviata la procedura negoziata invitando le tre imprese e stabilendo come termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 12 ottobre. Fissando al contempo l’apertura delle offerte per il 14 ottobre alle ore 10,00.

Ebbene, a questa data e all’ora indicata la Schioppa ha verificato la presenza di offerte valide ma ha dovuto constatare che non risulta pervenuta alcuna offerta. Una sgradita sorpresa. Pertanto non ha potuto fare altro che dichiarare deserta la procedura di gara. Al momento la refezione scolastica a Forio resta “congelata” in attesa di ulteriori determinazioni.