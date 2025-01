Trasporti marittimi, Il Gruppo Lauro acquista il “catamarano-traghetto” Formentera Direct

Doveva essere fusione, invece è concorrenza. Finalmente (anche se questo termine va letto con tutte le cautele del caso) si iniziano a vedere segnali di “concorrenza” sulle vie del mare. Un settore, questo, che grazie all’ignoranza diffusa e alla cattiva gestione della protesta in questi decenni ha permesso agli armatori – e ancora di più alla Regione Campania – di fare quello che volevano.

La notizia di questo inizio 2025, l’anno in cui dovrebbe arrivare un cambio sostanziale delle condizioni del trasporto marittimo (e molte aspettative sono legate alle prossime elezioni regionali d’autunno) è l’acquisto di un catamarano traghetto da parte del Gruppo Lauro.

Una notizia che va ben oltre le solite letture locali e che si inserisce nel quadro più complesso non solo del mercato marittimo tra le isole e la terraferma ma anche in quelli che potranno essere i suoi sviluppi con nuove linee e nuovi player.

Dicevamo in apertura che doveva essere fusione. Si, nei mesi scorsi Alilauro e MedMar avevano provato le strade della “reunion” (come quella che fanno le grandi band) ma, dopo aver fatto molti passi avanti nelle procedure di alleanza, si sono ritrovati nuovamente separati come avvenne decenni fa.

La flotta del Gruppo Lauro, nelle prossime ore annuncerà l’acquisto di un catamaran spagnolo che ospita una stiva di 50 metri di lunghezza per 14 metri di larghezza e una capacità di 309 passeggeri e 36 veicoli. Un dettaglio di non poco conto. Certo, si parla solo di 36 veicoli, ma guardiamo con attenzione al suo significato.

Come anticipato dal portale spagnolo Ferrybalear, nel Golfo di Napoli a breve arriverà il catamarano “Formentera Direct” appena acquistato da Lauro dalla compagnia di navigazione spagnola Balearia. Il catamarano ha già navigato con il nome Pitiusa Nova per Iscomar.

Come racconta Shipping Italy: “Il Formentera Direct era il più piccolo traghetto veloce per il trasporto di auto e passeggeri che Baleària avesse in flotta; misura 50 metri di lunghezza, 14 metri di larghezza e ha una velocità massima di 32 nodi, con una capacità di 309 passeggeri e 36 veicoli. Costruito nel 1987 (37 anni d’età) negli ultimi tempi (precisamente da settembre 2023) era rimasto in disarmo ormeggiato a Denia”.

Foto https://www.scheepvaartwest.be