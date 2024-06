Traghetti da e per Pozzuoli: qualcosa si muove. Lucia Mameli: “Noi sempre dalla stessa parte”

L’impegno dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Regione Campania sono stati fondamentali per rendere possibile il nuovo collegamento marittimo da Pozzuoli a Procida. Finalmente, le attività produttive di Procida potranno beneficiare di una soluzione tanto attesa. Grazie alla determinazione dell’amministrazione comunale e al sostegno della Regione Campania, i pendolari potranno ora raggiungere più facilmente le loro destinazioni a Pozzuoli. È un sollievo per tutti coloro che ogni giorno devono affrontare il trasferimento da Procida a Pozzuoli e viceversa. Grazie a questa collaborazione, si apre una nuova prospettiva per lo sviluppo economico dell’isola e un miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Soddisfazione ha espresso la delegata ai trasporti marittimi Lucia Mameli: “Tra pochi giorni un nuovo collegamento marittimo farà scalo a Procida con partenza da Pozzuoli alle ore 06.40 diretto a Casamicciola.

In questi mesi di confronto con le associazioni di categoria, le forze politiche del territorio e la commissione consiliare era emersa una difficoltà per le attività produttive che erano costrette ad imbarcarsi con vettori che gli impedivano di arrivare in tempo utile sul territorio procidano grazie alla società medmar che non effettuava più la prima partenza da Pozzuoli. L’amministrazione comunale ha evidenziato ed ottenuto dalla Regione Campania la disponibilità della Società di navigazione Medmar al fine di risolvere l’esigenza richiesta. Nel frattempo teniamo in evidenza e sosteniamo la richiesta dei pendolari e dei cittadini che chiedono di anticipare la prima partenza da Procida per Pozzuoli alle ore 05:55. Ringrazio Raimondo Scotto di Covella e l’ing. Giuseppe Rosato per la costante collaborazione e ringrazio soprattutto i cittadini che hanno atteso con pazienza questo importante risultato confidando anche nella riuscita delle istanze che vengono formulate in futuro. Noi stiamo sempre dalla stessa parte”.