Tragedia a Fiaiano, si toglie la vita con un colpo di fucile

Risveglio cupo e triste per la comunità di Fiaiano. Uno sparo, prima delle 7.00, era risuonato come la solita “scuppettata” che in queste mattine rompono la pace e, invece, non era un colpo verso il cielo, bensì verso chi impugnava l’arma.

Un gesto estremo, tragico, che scuote la piccola comunità del comune di Barano. Un uomo, sulla sessantina, ha detto basta con la vita e lo ha fatto usando il fucile in sua dotazione. Sul posto gli agenti del Commissariato di Ischia e gli operatori della ditta Senese per il recupero della salma.

Il pubblico ministero di turno per i reati penali ha disposto l’esame autoptico che sarà eseguito presso la facoltà di Medicina Legale del II Policlinico.