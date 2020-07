Strade come circuiti di notte: è allarme ai Maronti!

Luigi Balestrieri | È allarme lungo le nostre strade per l’alta velocità di auto e moto soprattutto nelle ore notturne. Le anguste vie sono prese d’assalto come circuiti e sono sempre più numerosi gli sciagurati al volante che sfrecciano ad alta velocità. Inseguimenti e corse con auto e moto lungo i tratti collinari che rompono l’aria con i roboanti motori, mettendo a rischio l’incolumità di altri automobilisti e di pedoni.

I tornanti dei Maronti sembrano particolarmente apprezzati con vere e proprie corse lungo la strada per il mare. Non si contano più gli esposti e le denunce presentati ai vari comandi di Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale da parte di operatori turistici della zona e, ad oggi, il fenomeno non sembra arginato, ma addirittura in aumento.

Si segnala che l’altra notte, all’incrocio di Piedimonte, per puro miracolo un’auto ad altissima velocità ha evitato l’impatto con un autobus di linea, ma solo grazie alla prontezza di riflessi del conducente del mezzo pubblico.

Segnalazioni giungono pure dalla superstrada di Ischia, da sempre nel mirino.

È altissima la preoccupazione dei cittadini che invocano maggiori controlli lungo le zone di Barano e Serrara, solitamente meno “attenzionate” perché meno frequentate.