STARE NELLA DISTANZA – sguardi sul dopo coronavirus

Ciclo di Seminari a cura di Francesco Rispoli – Segreteria scientifica M. T. Giammetti e A. Picone

Live streaming su facebook cercando stare nella distanza diarc

Gli incontri – 30 minuti per la relazione e 30 per la discussione – si svolgono il venerdì pomeriggio e il sabato mattina dal 17 aprile al 5 giugno. Il programma completo e la presentazione dei relatori è consultabile sul sito www.sadoul.it

Prossimi incontri

8 maggio ore 17.00 – Bruno Maroncini (Prof. Filosofia Morale Un. Salerno)

Suicidio autoimmunitario e comunità a distanza

8 maggio ore 18.15 – Gennaro Carillo (Prof. Storia del pensiero politico Un. S.O. Benincasa Napoli)

La città e la peste

9 maggio ore 11.00 – Francesco Serra di Cassano (Giornalista)

“Edizione straordinaria!” la macchina comunicativa e l’amplificazione del virus in un’umanità svuotata

15 maggio ore 17.00 – Antonio De Rosa (scrittore)

Sommario della nuova peste

15 maggio ore 18.15 – Antonio Autiero (Prof. Emerito Teologia Morale Un. Muenster – Germania)

Il vuoto, lo spazio, l’etica: abitare l’emergenza

16 maggio ore 11.00 – Renato Parascandolo (Giornalista, saggista, già Dir. Rai Educational e EMSF)

Informazione e conoscenza tra pandemia ed “economia del gratis”