Stare nella distanza, ciclo di apputamenti live UniNa

Stare nella distanza. Sguardi sul dopo coronavirus è un ciclo di seminari a cura di Francesco Rispoli con la Segreteria scientifica Mariateresa Giammetti e Adele Picone e in live streaming su https://unina.webex.com/oin/starenelladistanza.

Oggi le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre attrezzature mentali sono scosse in profondità dalla drammatica pandemia del Covid 19. Nel mentre gli avvenimenti si rincorrono e l’incertezza pervade la nostra condizione quotidiana, vogliamo offrire a studenti, docenti e ricercatori una serie di riflessioni, sguardi, interrogazioni sul futuro a partire proprio da questo difficile presente.

Dopo sarà come prima? Nulla sarà come prima! è stato invece affermato da più parti. In che senso? E quali cambiamenti possiamo aspettarci da questa drammatica esperienza? Cosa possiamo imparare? Cosa possiamo costruire per un diverso rapporto con il mondo? O dobbiamo attenderci il semplice ritorno alla cosiddetta normalità? Sono solo alcuni degli interrogativi in gioco.

Provare a lanciare sonde nel futuro alla luce di differenti forme di pensiero — Filosofia, Economia, Sociologia, Politica, Architettura, ecc. e delle loro possibili contaminazioni (vitali, stavolta!) – ci sembra essere un modo, un compito responsabile quanto ineludibile in cui impegnarci in medias res, quando cioè la tempesta infuria e quando sarebbe irresponsabile far finta di niente.

Perciò una serie di incontri per via telematica consentiranno di discutere su queste questioni. Gli incontri, di 30 minuti circa per la relazione e altrettanto per la discussione, si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina secondo il seguente calendario che si concluderà a giugno.

V.17 APRILE Paolo Vineis

ore 17,00 Centre for Environmentand Health at Imperial College, Londra

Coronavirus: il difficile rapporto tra scienza e decisione politica

ore 18,15 Francesco Vitale

Professore di Estetica (Università di Salerno)

Cecità e previsione

S. 18APRILE Giovanni Durbiano

ore 11,00 Professore di Composizione architettonica e urbana (Politecnico di Torino)

Post coronian studies

V.24APRILE Pier Aldo Rovatti

ore 17,00 Filosofo, già Professore di Filosofia contemporanea (Università di Trieste)

Come si sta trasformando la prossimità nel distanziamento sociale

ore 18,15 Pietro Greco

Giornalista scientifico e scrittore di opere scientifiche divulgative

Il futuro del rapporto tra uomo e ambiente

s.2 MAGGIO Massimo Capaccioli

ore 11,00 Professore emerito di Astronomia Università di Napoli Federico Il

Passato e futuro della ricerca nello spazio

ore 12,15 Antonio Ereditato

Ordinario di Fisica delle particelle elementari (Università di Berna, CH)

La riscoperta della scienza

V.8 MAGGIO Bruno Moroncini

ore 17,00 Professore di Filosofia morale (Università di Salerno)

Suicidio autoimmunitario e comunità a distanza

ore 18,15 Gennaro Carillo

Prof. di Storia del pensiero politico (Università Suor Orsola Benincasa Napoli)

La città e la peste



s.9 MAGGIO Francesco Serra di Cassano

ore 11,00 Giornalista

“Edizione straordinaria!” La macchina comunicativa e l’amplificazione dei virus in

un’umanità svuotata.

V. 15 MAGGIO Antonio De Rosa

ore 17,00 Scrittore e Professore di Italiano (Oppido Lucano)

Sommario della nuova peste

ore 18,15 Antonio Autiero

Professore Emerito di Teologia Morale (Università di Munster, D)

Il vuoto, lo spazio, l’etica: abitare l’emergenza.

S. 16 MAGGIO Renato Parascandolo

ore 11,00 Giornalista, saggista, già Direttore di RAI Educational e dell’EMSF

Informazione e conoscenza tra pandemia ed “economia del gratis”

V.22 MAGGIO Andrea Sciascia

ore 17,00 Professore di Composizione architettonica e urbana (Università di Palermo)

Nuove tecnologie, architettura, città e paesaggio

ore 18,15 Rossana Valenti

Professore di Lingua e letteratura latina (Università Federico Il Napoli)

Filologia vs fake news

s.23 MAGGIO Carla Danani

ore 11,00 Professore di Filosofia morale (Università di Macerata)

Questioni di giustizia

v. 29 MAGGIO Sara Marini

ore 17,00 Professore di Composizione architettonica e urbana (IUAV Venezia)

Nella selva

ore 18,15 Laura Lieto

Professore di Urbanistica (Università Federico Il Napoli)

Don’t stand so close to me. La densità, Il nuovo nemico?

ore 18,45 Marella Santangelo

Professore di Composizione architett. e urbana (Università Federico Il Napoli)

Orange is the New Black. Un ritorno allo spazio carcerario?

S_30 MAGGIO Mario Losasso

ore 11,00 Professore di Tecnologia dell’Architettura (Università Federico II Napoli)

Crisi virali, crisi ambientali: nuove interazioni fra sistema socio-economico e spazio

abitabile.

v.5 GIUGNO Carmine Piscopo

ore 17,00 Professore di Composizione architettonica e urbana (Università Federico Il Napoli)

Distanze siderali e moltiplicazioni della presenza

ore 18,15 Michelangelo Russo

Professore di Urbanistica, Direttore Diarc (Università Federico II Napoli)

Topologie della crisi: ripensare la prossimità

Supporto tecnico agli eventi streming C.S.I. – Centro di Ateneo per i servizi informatici