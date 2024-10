Stani Verde: “Nessuna manovra politica con Loffredo, solo apertura alla soluzione dei problemi”

Abbiamo chiesto al sindaco Stani Verde di spiegarci le ragioni che sono alla base dell’incarico conferito a Loffredo: “No, non c’è nessuna manovra politica, anche perché la nostra maggioranza è forte, solida ed è fatta di uomini e donne molto capaci e quindi non abbiamo bisogno, tra virgolette, di rinforzi, però, nello specifico, questo incarico rappresenta la nostra cifra stilistica. Con l’incarico affidato al consigliere Loffredo abbiamo voluto dimostrare che la nostra amministrazione è aperta a tutti. Noi non guardiamo da che parte politica provengono le proposte e, se queste sono buone, vengono e valutate e se vengono delle idee anche da parte dell’opposizione, noi non faremo ostruzionismo”.

“In consiglio comunale – spiega ancora Verde – dopo uno scontro verbale tra me e Loffredo, gli ho proposto di prendere la delega per un problema che aveva sollevato. Noi tutti sappiamo che c’è un problema relativo alla di carenza di alloggi ad uso abitativo su tutto il territorio dell’isola d’Ischia, e a Forio si sente ancora più forte questa carenza perché, dopo il terremoto e la frana che hanno colpito i comuni soprattutto di Lacco Ameno e Casamicciola, tantissime persone si sono spostate a Forio e questo ha aumentato, appunto. una crisi di alloggi già molto acuta. La verità è che ci sono pochi alloggi, e non sono solo in difficoltà le persone che non hanno la capacità di pagarsi l’affitto, qui c’è proprio la difficoltà a reperire gli alloggi perché, anche per chi può permettersi di pagare un affitto, non trova una soluzione. Quindi, a seguito di questa sua esposizione, gli abbiamo chiesto di collaborare e da oggi si occuperà fattivamente di affrontare questo problema. Collaboreremo insieme anche se mi preme sottolineare che la nostra amministrazione è stata la prima amministrazione che ha proposto l’acquisizione al patrimonio comunale di immobili che erano destinati alla demolizione per poterli utilizzare per l’edilizia pubblica. Noi – conclude il primo cittadino – non siamo mai stati inermi rispetto a questo tema e oggi abbiamo un supporto in più che potrebbe essere quello delle idee che potrebbero arrivare da parte del consigliere Loffredo”.

EFFETTO DIEGO VENANZONI

Sullo sfondo di questa trattativa, tuttavia, c’è l’ombra del consigliere regionale Diego Venanzoni. Il consigliere del gruppo “De Luca Presidente” si occupa dell’ACER, l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, ora molto vicino a Loffredo. Un collegamento politico che non è passato inosservato a Forio e che, ha fatto attivare le antenne a più di un addetto ai lavori. Giusto per la cronaca va detto che l’ACER abbia boicottato alcuni interventi sulle proprietà foriane ora che Venanzoni ha cambiato sensibilità politiche locali. Questo potrebbe essere una ulteriore chiave di lettura dell’intera manovra nata all’interno del consiglio comunale.

L’ATTO

“Conferimento incarico di supporto all’azione politico-amministrativa. Preg.mo Consigliere Loffredo, Premesso che è volontà di questa amministrazione di incentivare la partecipazione delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale così come dei cittadini tutti alla vita politica amministrativa di Forio anche in termini di idee, progettualità, suggerimenti, proposte, iniziative;

Acquisita, per le vie brevi, la Sua disponibilità a collaborare con questa Amministrazione Comunale; con la presente si conferisce al Consigliere Mimmo Loffredo, l’incarico di supportare lo scrivente Sindaco c l’Amministrazione Comunale di Forio nell’ambito della risoluzione delle problematiche relative alla crisi dovuta al divario tra il numero delle unità abitative disponibili ed il numero di persone in cerca di alloggi nel Comune di Forio.”