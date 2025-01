Stani Verde e strisce blu: “Solo strumentalizzazioni, miglioreremo la viabilità”

Il sindaco di Forio, Stani Verde, interviene sulle recenti polemiche riguardanti la gestione dei parcheggi e l’introduzione delle strisce blu, accusando alcune opposizioni di creare confusione con affermazioni infondate. In una lettera ai cittadini, il primo cittadino ha voluto chiarire i motivi delle scelte dell’Amministrazione e sottolineare gli interventi in corso per migliorare la viabilità del paese.

Un aumento contenuto per un servizio migliore

Secondo il sindaco, le accuse di “aumenti insostenibili” per i cittadini sono prive di fondamento. “L’unica variazione riguarda un incremento di appena 4 euro all’anno per l’abbonamento residenti, che passa da 36 a 40 euro, ovvero meno di 35 centesimi in più al mese. Un piccolo adeguamento necessario per garantire un miglior servizio e affrontare problemi di mobilità e parcheggio rimasti irrisolti per troppo tempo” spiega Verde.

Le strisce blu a Monterone: una risposta alle richieste dei residenti

Un altro punto su cui il sindaco ha voluto fare chiarezza riguarda l’introduzione delle strisce blu nella zona di Monterone. Verde afferma che la decisione è stata presa proprio per rispondere alle richieste dei residenti, che da anni lamentano la mancanza di posti auto nei pressi delle loro abitazioni. “Abbiamo introdotto la possibilità di ottenere un posto auto personalizzato con un abbonamento di soli 15 euro al mese, pari a 50 centesimi al giorno. Si tratta di una soluzione concreta per garantire maggiore ordine e diritto alla sosta per chi vive in quella zona” aggiunge.

Il sindaco respinge le critiche sui presunti “disagi” legati all’introduzione delle strisce blu, specificando che queste non sono ancora attive. “I disagi segnalati sono esclusivamente legati ai lavori di riqualificazione in corso, che mirano proprio a migliorare la vivibilità della zona. Una volta completati, verranno creati nuovi posti auto in confronto diretto con i residenti e sarà finalmente affrontato il problema del parcheggio selvaggio, che per troppo tempo ha creato caos e disordine” precisa.

Interventi previsti per San Vito

Per quanto riguarda la zona di San Vito, il sindaco informa che il Comune ha già acquistato un’area destinata alla realizzazione di un parcheggio dedicato ai residenti. “Successivamente, metteremo in atto ulteriori azioni per agevolare il parcheggio, sia per i cittadini residenti che per i non residenti” assicura Verde.

Un appello ai cittadini: non lasciarsi fuorviare dalle polemiche

Il primo cittadino conclude la sua lettera invitando i cittadini a non lasciarsi influenzare da chi strumentalizza la questione parcheggi per alimentare polemiche. “Queste iniziative nascono dall’ascolto delle esigenze della comunità e dal desiderio di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Forio. Il nostro obiettivo è risolvere i problemi con soluzioni sostenibili e di lungo periodo, in un confronto continuo con residenti e tecnici incaricati” dichiara.

“Il mio impegno e quello dell’Amministrazione comunale è rivolto esclusivamente al bene del nostro paese e alla soluzione dei problemi reali che ci sono stati segnalati” conclude Verde, rinnovando la sua disponibilità a chiarimenti e il suo appello alla comprensione e al supporto della cittadinanza.