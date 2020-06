Stagionali. Di Scala: “Catalogo dimentica i lavoratori a tempo indeterminato, no a soluzioni a ribasso”

“Nessuno ha mai preteso che lo Stato si sostituisca agli imprenditori per garantire gli stipendi a tutti ma sul sostegno ai lavoratori colpiti dall’emergenza Covid-19 non sono accettabili né discriminazioni né soluzioni al ribasso”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala commentando le misure annunciate su Facebook per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinati dal ministro Nunzia Catalfo.

“Se, come sostiene in un suo post, la ministra è effettivamente al lavoro per reperire le risorse da destinare a questi lavoratori stagionali che, assunti con contratto a tempo determinato, non sono stati destinatari del bonus – sottolinea l’esponente di Forza Italia -, spieghi perché ha ritenuto di dover escludere e discriminare gli stagionali assunti a tempo indeterminato, anch’essi senza stipendio, aspi o sostegno”. “Ci faccia capire, viceversa risolva”, conclude Di Scala.