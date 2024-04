Sistema o semplice “ammuina”? | #4WD

Luciana mostra orgogliosa i grandi lavori nella sua tradizionale e ben condotta azienda di famiglia. Luigi è alle prese con gli ultimi ritocchi prima di aprire finalmente il suo albergo. Qualcun altro ha già aperto i battenti da Pasqua e pochi, decisamente più arditi (come Francesco), non hanno proprio chiuso. Un famoso negozio di abbigliamento sul Corso starebbe per ultimare il suo importante work in progress in vista di una possibile imminente apertura e un altro dal cognome famoso, di lì a pochi metri, sta per abbandonare il suo storico monomarca per proporsi in proprio e -ne sono certo- con nuove affascinanti collezioni. In spiaggia, Vincenzo al suo ristorante già è pieno in ogni ordine di posti, mentre il locale della porta accanto ancora non ne vuol sapere e continua imperterrito la chiusura favorendo il vicino competitor. Il Castello Aragonese fa vita a sé, ben curato e accogliente come una vera isola nell’isola, fatto salvo per lo scandalo del Nausicaa e del Castillo. Per i parchi termali c’è da attendere ancora un pochino e, in tutta onestà, è anche comprensibile, sebbene vi siano al mondo strutture come le Terme di Budapest che lavorano tutto l’anno senza soluzione di continuità, anche con le grandi piscine all’aperto e in pieno inverno.

Ecco, amici, stima enorme per chi, come tutti questi ottimi attori e al cui elenco aggiungo mio fratello e me, ogni giorno sulla nostra bella Isola sfida la sorte e il mercato (spesso complici nel bene e nel male) compiendo mille sforzi sovrumani per riuscire a tenere una o più aziende aperte. Ma l’impressione sempre più ricorrente è quella che si continua ad agire individualmente, senza alcun accenno a fare sistema e seguire una linea quanto più condivisa possibile nelle scelte, nelle strategie, nelle proposte. Tutto questo mi ricorda molto la famosa filastrocca goliardica ottocentesca napoletana “Facite ammuina”. La conoscete, vero? “«Tutti chilli che stanno a prora vann’ a poppa e chilli che stann’ a poppa vann’ a prora: chilli che stann’ a dritta vann’ a sinistra e chilli che stanno a sinistra vann’ a dritta: tutti chilli che stanno abbascio vann’ ncoppa e chilli che stanno ncoppa vann’ bascio passann’ tutti p’o stesso pertuso: chi nun tene nient’ a ffà, s’ aremeni a ‘cca e a ‘ll à”.

Come racconta la leggenda, anche oggi a Ischia, proprio come all’epoca, sembra esserci un ufficiale-comandante che consente a tutti noi di sonnecchiare a lungo, salvo destarci e far finta di dimostrarci attivi e operosi semplicemente dimenandoci da un lato all’altro dei “legni e bastimenti” di casa nostra, certificando di esistere. E se tutto questo non bastasse più? Sarà forse il caso di cambiare comandante?