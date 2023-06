Sindaci e fratelli | #4WD

Ha ragione Luigi Boccanfuso quando, nel commentare insieme il suo simpatico (ma non troppo, per i diretti interessati) articolo “Dalle ginestre alle graffe”, si ritiene preoccupato del fatto che l’annuncio di un nuovo appuntamento alla “Dolce Sosta” con la Festa della Graffa rappresenti la chiara dimostrazione che, evidentemente, è la gente a preferire questo genere di evento; o più materialmente, è l’organizzatore che ne ha trovato un beneficio economico tale da ritenerlo degno di reiterazione. Una cosa è certa: cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto (fritto) resta uguale!

E’ chiaro che neppure il sindaco-fratello abbia ritenuto di invitare il suo germano-gestore a dare il cosiddetto buon esempio, magari ipotizzando di prendere spunto da chi, notoriamente avvezzo a organizzare eventi di qualità, potesse dargli una mano per uno spunto di riqualificazione di un Corso che, come tutto il territorio comunale, soffre un’agonia senza precedenti.

Va ricordato, però, che all’epoca dell’Amministrazione Brandi fu proprio Luigi Boccanfuso, eletto tra le fila dell’opposizione, a identificare con la sua dialettica pungente e talvolta creativa la figura del Sindaco TRICEFALO, imputando a Peppino la presenza troppo ingombrante dei suoi due fratelli (Giorgio e Silvano) ai margini di alcune decisioni del primo cittadino. In quel tempo, l’azione di Luigi contro i Brandi assunse toni più pittoreschi che realmente efficaci nei loro confronti; anche perché, a differenza di oggi, più che assistere a un fratello-sindaco che non “mette in riga” il germano-gestore del bar di famiglia rispetto a certe iniziative discutibili quanto meno sul piano dei contenuti, fu sotto gli occhi di tutti che grazie anche (e non solo) al contributo di Giorgio Brandi furono possibili alcune importantissime manifestazioni (tra tutte, l’antologica di Arnaldo Pomodoro alla Torre Guevara); così come Silvano, coadiuvando senza alcun incarico ufficiale l’ottimo Assessore allo Sport Giulio Trani, fece dare il via a un coordinamento senza precedenti di tutte le associazioni e società sportive presenti sul territorio.

Come dire, c’è fratello e fratello. Ma anche sindaco e Sindaco! Il paragone non regge: uno a zero e palla al centro.