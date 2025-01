Sicurezza alla Cavonera: affidatii lavori di mitigazione del rischio

Il Comune di Serrara Fontana interviene per la messa in sicurezza di un’area di parcheggio con un’operazione di pulizia e stabilizzazione del costone roccioso

Il Comune di Serrara Fontana ha deciso di intervenire per la mitigazione del rischio di un tratto di costone sovrastante un’area di parcheggio in località Cavonera. Con la Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo n. 4 del 27 gennaio 2025, l’amministrazione ha affidato i lavori alla ditta ItalRocce snc di Gian Luigi Spano & C., con sede a Scalea, per un importo di 2.000 euro, oltre IVA, per un totale complessivo di 2.440 euro.

L’esigenza dell’intervento e i lavori previsti

L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’area parcheggio sottostante il costone, soggetto a instabilità e rischio di cedimenti. I lavori previsti includono la pulizia del costone su una superficie di circa 300 metri quadrati, mediante il taglio delle piante ritenute pericolose, la rimozione degli ammassi di terra instabili e il disgaggio degli elementi lapidei di piccole e medie dimensioni che si trovano in precario stato di equilibrio. La scelta della ditta ItalRocce snc è avvenuta attraverso un affidamento diretto, consentito dal Decreto Legislativo n. 36/2023 per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, garantendo rapidità e semplificazione nelle procedure amministrative. L’importo complessivo dell’intervento è stato ritenuto congruo e inferiore alla soglia dei 5.000 euro, evitando così la necessità di consultare più operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Alessandro Vacca.

L’operazione di messa in sicurezza rappresenta un passo importante per la tutela dei cittadini e la valorizzazione del territorio. La stabilizzazione del costone in località Cavonera ridurrà il rischio di frane e smottamenti, garantendo maggiore sicurezza agli utenti dell’area parcheggio e ai residenti della zona.