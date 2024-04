Serie D. Ischia: è scatto play off!

Scatto playoff dell’Ischia. Con la vittoria al fotofinish contro l’Atletico Uri, targata Talamo su rigore al 94′, la squadra di Enrico Buonocore si avvicina all’obiettivo spareggi. Complici i risultati maturati sugli altri campi, i gialloblù volano a +6 sulla sesta piazza – occupata dall’Ostiamare – e consolidano la posizione nella griglia d’alta classifica. Il secondo posto ora dista appena due punti, con la Nocerina battuta in casa dal Cassino (gol di Magliocchetti allo scadere del primo tempo, ndr). Vince anche la Romana, corsara sul terreno di gioco del Gladiator, prossimo avversario atteso proprio allo stadio Mazzella tra una settimana.

Si fermano i biancoviola tra le mura amiche contro l’Anzio, ko altresì la Costa Orientale Sarda con la capolista Cavese che festeggia il ritorno in Serie C. Stop pure per la Cynthialbalonga, la Flaminia supera il San Marzano e aggancia il team di Tertenia.Il Girone G dunque restituisce il primo importante verdetto della stagione. Con quattro gare d’anticipo la capolista taglia il traguardo promozione e ritorna in Serie C. Matematica promozione arrivata in maniera inaspettata per il club blufoncè: nonostante i circa trecento tifosi a Tertenia, la Cavese ha atteso il risultato dal San Francesco di Nocera: il blitz dei biancazzurri di Carcione in Campania consente ai metelliani di vincere aritmeticamente la competizione. In stagione si ricordano le due gare disputate contro l’Ischia: all’andata terminò per 3-2 al Mazzella in favore della prima della classe dopo una partita pirotecnica. Al ritorno invece finì 1-1 con i gol di Foggia e Arcamone. Gli isolani si sono complimentati con i sostenitori blufoncè sui social, non sono mancati i ringraziamenti e gli attestati di stima da parte degli aquilotti.