Serie D. Ischia-Cassino 1-0. Carcione: “L’episodio ha falsato una bella partita giocata bene da entrambe!”

Mister Carcione, uscite sconfitti dal Mazzella. Un primo tempo equilibrato, nel secondo un calcio di rigore ha cambiato un po’ la partita.

“Credo che l’episodio lo abbiate visto tutti. Obiettivamente il nostro portiere colpisce nettamente in anticipo il pallone, ma l’arbitro ha valutato in maniera diversa. Mi dispiace perché è stata una partita bella e combattuta. Un po’ quello che ci aspettavamo, una partita di duelli, con tante seconde palle e, a tratti, giocata bene da tutte e due le parti. Mi dispiace per questo episodio, perché poi incide su una prestazione importante. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi perché hanno fatto veramente bene e hanno disputato la partita che dovevamo fare. Uscire sconfitti con un episodio del genere ci deve dare ancora più forza e ancora più fame. Io sono veramente contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi perché è stata una partita molto equilibrata

Mister, forse nel secondo tempo avete pagato l’ingresso più reattivo dell’Ischia, Abbiamo visto che forse, ai punti, se dovessimo fare una valutazione ai punti senza rigore, primo tempo al Cassino, secondo all’Ischia.

“Sono d’accordo a metà. Purtroppo, abbiamo perso La Zazzera con per un infortunio e La Zazzera per noi è un giocatore importante. Abbiamo dovuto cambiare il centro campo e dopo invertire e trovare un nuovo equilibrio. In tutto questo, poi, sappiamo che comunque Baldassi e Talamo là davanti sono un pericolo. Sapevamo che l’Ischia ha giocatori importanti e anche per questo penso che sia stata una partita molto equilibrata. Da ischia andiamo via con più convinzione e più cattiveria

Si dice che il campionato è lungo, che sono 34 giornate sono tante, però otto ne abbiamo già disputate. Voi avete incontrato almeno due formazioni che magari con l’Ischia hanno vinto e, ad oggi, si può fare pure un po’ un paragone. E, se volendo, possiamo fare una valutazione su quello che è questo girone che tutti quanti chiamano un girone piccolo, ma mi sembra che di piccolo non abbia assolutamente nulla…

“E’ un girone tutt’altro che piccolo e lo vediamo ogni settimana con i risultati. Nulla è scontato. Sappiamo che ogni domenica è una partita difficile. Sapevamo che l’Ischia, comunque, nelle ultime due partite l’episodio non l’ha girato a favore e oggi sì, però ci sta nel calcio. Noi, però, come dico sempre ai ragazzi, valutiamo e analizziamo soprattutto le prestazioni che ad Ischia c’è stata. Abbiamo avuto delle occasioni per far male su un campo molto difficile”

Mercoledì anche per voi c’è questo turno infrasettimanale. Oltre La Zazzera, mi sembra che abbiate avuto qualche altro problema fisico. Come affrontare questo tour de force?

“Innanzitutto, bisogna recuperare le energie, soprattutto nervose. Mercoledì ci aspetta una partita altrettanto importante. Stasera (domenica, ndr) riposiamo, domani al lavoro per preparare in vista di mercoledì con un’altra partita importante. Questo è un girone veramente equilibrato e difficile. Con due vittorie si può stare in alto e con due sconfitte rischi di trovarti in basso. Bisogna rimanere equilibrati!”