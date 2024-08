Serata incandescente a Lacco Ameno con il concerto degli Alma Partenopea per l’ultima serata di Incontri Mediterranei

Un intensissimo e coinvolgente concerto degli Alma Partenopea ha segnato la chiusura della rassegna INCONTRI MEDITERRANEI che ha visto come direttore artistico Michelangelo Calise per l’Ass. Jaaz inserita nel cartellone degli eventi “E…state a Lacco Ameno”.

Il palco che ha ospitato i musicisti del calibro di Gianni Guarracino, Leo D’angelo, Andrea Carboni e Peppe Gallone e’ diventato letteralmente incandescente a suon di note che hanno coinvolto centinaia di spettatori presenti in piazza Santa Restituta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto.

“Un concerto contrassegnato da musica con la M maiuscola Grazie ai musicisti strepitosi dell’ ‘Alma Partenopea’ che ha incantato ed emozionato il pubblico. Siamo grati a Michelangelo Calise per aver, ancora una volta, dato modo a questa amministrazione di offrire concerti di altissimo livello, con musicisti di spessore.

Un grazie infinito a tutti loro” afferma entusiasta la consigliera con delega agli eventi Carmela Monti.

Una esibizione passionale e intensa che ha racchiuso arrangiamenti di brani di artisti del calibro di Pino Daniele ed Edoardo De Crescenzo, spaziando dal Pop Rock, al Blues, alla World Music durante la quale il pubblico si è resa una meravigliosa parte attiva .

Ancora una volta la suggestiva cornice della piazza principale di Lacco Ameno si è rivelata location ideale per ospitare eventi di questo genere.

“Con l’esibizione degli Alma Partenopea, termina il cartellone dei concerti della rassegna Incontri Mediterranei giunta quest’anno alla sua quinta edizione” – “afferma il direttore artistico Michelangelo Calise – “e’ tempo di bilanci e credo sia doveroso esprimere la mia felicità.

Grazie a questi artisti talentuosi siamo riusciti a donare alle persone momenti di cultura, socialità e condivisione.

Ai giorni nostri la società vive un periodo di profonda crisi e credo che la vera sfida per il futuro sia proprio questa: quella di adoperarsi per riscoprire le cose essenziali, e la musica e’ il mezzo ideale.

Per questo motivo la rassegna Incontri Mediterranei e’ nata per svilupparsi nelle piazze come forma di contrasto al degrado sociale, non come business.

La bellezza della musica come panacea per tutti i mali dell’anima.

L’educazione e l’accettazione al diverso tramite progetti originali provenienti da tutti i generi musicali.

Durante i concerti ho visto tante persone felici, bambini e adulti ballare e cantare, gente con problemi di salute partecipare e ritrovare un momento di serenità, tantissimi amici, musicisti e artisti vari esprimere apprezzamenti e consigli. Incontri Mediterranei e’ loro tutti.

Non è una cosa scontata portare avanti un’idea, una visione e le difficoltà sono sempre tante e per questo motivo ringrazio il sindaco di Lacco Ameno, il sig. Giacomo Pascale, il vice sindaco la sig. Carla Tufano la consigliera sig. Carmela Monti e tutta l’amministrazione comunale di Lacco Ameno per la sensibilità e l’accoglienza nei confronti della rassegna.

Grazie ai tantissimi ARTISTI che nel corso degli anni si sono esibiti all’interno di Incontri Mediterranei e che ci hanno regalato con la loro unicità ed originalità un momento speciale!

Ci vediamo ALLA PROSSIMA, COME SEMPRE in Piazza”.