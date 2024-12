San Nicola all’Epomeo, venerdì a Fontana si inauguraVia Vecchia Epomeo

Il 6 dicembre unisciti per festeggiare San Nicola, il comune di Serrara Fontana ha organizzato una giornata ricca di tradizioni, emozioni e tante sorprese.

L’invito arriva direttamente dal profilo facebook del comune di Irene Iacono: “Ci ritroveremo alle 9.30 nella piazza di Fontana dove verranno ritirate le letterine dalla speciale cassetta postale installata dalla Pro Loco Serrara Fontana. Da lì, partiremo tutti insieme per un’incantevole camminata verso l’Eremo di San Nicola, un percorso che ci porterà a scoprire non solo la bellezza del nostro territorio ma anche il vero spirito di condivisione.

Prima di intraprendere la salita verso la vetta, alle 10.00, ci troveremo in via Vecchia Epomeo per inaugurare il sentiero recentemente riqualificato, un altro piccolo ma importante passo verso la valorizzazione delle nostre risorse naturali. Alle 11.00, non mancherà il momento più solenne: la tradizionale messa nella Chiesa di San Nicola, un’occasione di raccoglimento e preghiera che darà il via alla seconda parte della festa (Alle 15 sarà celebrata un’altra messa)”.

La giornata, poi, prosegue con una performance teatrale. “A seguire, ci sarà un’esibizione teatrale che non ti lascerà indifferente: “Tra cielo e terra” di Salvatore Ronga. Un’opera che racconta l’ascesa di un viaggiatore verso la vetta, simbolo di speranza e di crescita, che si contrappone alla discesa chiassosa dei bambini che, armati di pentole e coperchi, si adoperano per tenere lontani gli uccelli dai raccolti e aspettano con ansia i doni di San Nicola. La giornata non finisce qui! Nel pomeriggio, alle 17.00, ci ritroveremo di nuovo nella piazza di Fontana per l’emozionante accensione dell’albero di Natale”.

Coinvolgimento. Le novità di questo San Nicola, non finisco qua. “Ma prima, abbiamo organizzato per voi una sfilata in abiti tipici, un momento di festa e di valorizzazione delle nostre tradizioni. I genitori dei bambini interessati a partecipare alla sfilata possono comunicare la loro adesione entro oggi alle ore 16 a Gigi “Regina Dei Fiori”. E, come se non bastasse, non mancheranno le delizie culinarie! Lo chef Alessandro Nistri allestirà un angolo degustazioni dove potrai assaporare dolci tipici natalizi preparati con amore e passione per festeggiare insieme in un’atmosfera conviviale e allegra”