Ripristino degli Alvei Pozzillo, Negroponte e Fasaniello: avviata la Direzione Lavori per la Sicurezza Idraulica

Continua l’azione di messa in sicurezza del territorio nel Comune di Casamicciola Terme, duramente colpito dagli eventi metereologici del novembre 2022. Con la Determina N. 40 del 28 gennaio 2025, l’amministrazione ha formalizzato l’affidamento dell’incarico per la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e la contabilità del progetto CD-CT-2-042 (D), che prevede il ripristino della funzionalità idraulica dell’Alveo Pozzillo.

Un intervento essenziale per la sicurezza idraulica

La necessità di intervenire con urgenza sugli alvei del territorio è emersa con particolare forza a seguito delle alluvioni del novembre 2022, che hanno evidenziato gravi criticità nel sistema di drenaggio delle acque. L’alveo Pozzillo è una delle zone più vulnerabili e, per questo, rientra tra gli interventi prioritari inseriti nel piano di messa in sicurezza dell’isola d’Ischia.

Il progetto si inserisce nel più ampio Piano degli interventi urgenti, stabilito con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 21 del 09/09/2024, che ha attribuito la gestione degli interventi direttamente al Comune di Casamicciola Terme, revocando la precedente nomina della SMA Campania S.p.A. come soggetto attuatore.

L’affidamento dell’incarico e i dettagli economici

Per garantire una gestione efficiente dei lavori, il Comune ha affidato l’incarico alla professionista Arch. Maria Iacono, con studio a Forio, per un importo totale di € 32.475,58, comprensivo di IVA e oneri previdenziali.

L’intervento

L’intervento prevede la rimozione di detriti e fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti e il trasporto e smaltimento dei materiali accumulatisi nell’alveo, al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque. La sua realizzazione sarà essenziale per prevenire nuove situazioni di rischio idrogeologico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nei prossimi mesi, il Comune seguirà con attenzione l’andamento dei lavori, monitorando il rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità previsti nel capitolato d’appalto. La speranza è che il completamento di questo intervento rappresenti un ulteriore passo avanti nella messa in sicurezza del territorio di Casamicciola Terme, ancora fortemente segnato dai tragici eventi metereologici degli ultimi anni.

Messa in Sicurezza dell’Isola d’Ischia: Via ai Lavori sugli Alvei Negroponte e Fasaniello

Con la Determina N. 38 del 28 gennaio 2025, il Comune di Casamicciola Terme ha formalizzato l’affidamento dell’incarico per la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e la contabilità del progetto CD-CT-2-042 (C), che prevede il ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Negroponte e Fasaniello. Questo intervento rientra nel piano strategico di messa in sicurezza idrogeologica dell’isola d’Ischia, duramente colpita dagli eventi meteorologici degli ultimi anni.

Il ripristino degli alvei Negroponte e Fasaniello si inserisce in un progetto più ampio volto alla bonifica e al consolidamento delle aree a rischio idrogeologico, in seguito ai danni provocati dalle intense piogge del novembre 2022. L’erosione del terreno e l’accumulo di detriti nei canali di scolo hanno compromesso il normale deflusso delle acque, aumentando il rischio di allagamenti e smottamenti. Per evitare ulteriori criticità, il Comune ha deciso di intervenire con urgenza, coordinandosi con il Commissario Delegato per gli eventi metereologici eccezionali.

Affidamento e dettagli economici

L’incarico per la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e la Contabilità è stato affidato all’Ing. Mario Boccanfuso, con studio a Barano d’Ischia. L’importo dell’affidamento ammonta a € 51.051,34, comprensivo di IVA e oneri previdenziali, con un ribasso dello 0,5% rispetto all’importo iniziale di € 40.438,11.

L’intervento

L’intervento prevede la rimozione di detriti e materiali ostruenti, il disgaggio dei massi pericolanti e la bonifica del sistema di deflusso per ripristinare la capacità idraulica degli alvei. La messa in sicurezza di queste aree consentirà di migliorare la gestione delle acque piovane, riducendo i rischi di esondazioni e smottamenti nei periodi di pioggia intensa. L’amministrazione comunale ha annunciato che seguirà da vicino lo sviluppo dei lavori, con un monitoraggio costante per garantire il rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità. L’obiettivo è completare l’opera nel più breve tempo possibile, per restituire sicurezza alla popolazione e tutelare il patrimonio ambientale locale.