Real Forio nella tana della rivelazione Sant’Anastasia. Occasione ghiotta, turchi a caccia del poker

Il Real Forio apre la settima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, con la trasferta sul campo del Sant’Anastasia. Il confronto tra le due formazioni sarà l’anticipo del turno in programma. I turchi, che vivono un momento magico, complici le tre vittorie di fila, fanno visita ad un’altra matricola della competizione. Ritornato il sereno dopo qualche attimo un po’ turbolento a margine della vittoria casalinga contro la Virtus Afragola, la squadra di Carlo Sanchez fa tappa allo Stadio Agostino De Cicco e va a caccia del poker per tenere il contatto con la zona nobile della classifica.

L’occasione è di quelle ghiotte: conquistare i tre punti significherebbe superare il Castel Volturno e posizionarsi, almeno per una notte, al secondo posto alle spalle della capolista Afragolese. Il tecnico biancoverde, che può contare sull’intera rosa a disposizione, sta tenendo alta l’attenzione del gruppo, considerate le insidie che possono esserci sul terreno di gioco dei biancoblù: “Sarà una partita difficile e complicata. Il Sant’Anastasia è una squadra giovane, ma è allenata da un tecnico navigato, esperto e carismatico. È un avversario che viene da un buon momento. Troveremo una bella struttura in un ambiente importante, in più parliamo di una piazza con tradizione e che fa calcio, ci sono persone competenti, tra cui Di Costanzo che è una bandiera. Sono tutte indicazioni che ci fanno capire che sarà una gara difficile.

Come ripeto sempre, noi siamo pronti perché siamo una squadra forte e dobbiamo continuare su questa scia”. Il club vesuviano, che lo scorso luglio ha ufficializzato l’accordo per il trasferimento del titolo sportivo dell’Ercolanese, è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Eccellenza. Sono 9 i punti totalizzati dalla formazione di Gennaro Monaco, il progetto è focalizzato sui tanti giovani di prospettiva e sulla valorizzazione di un vivaio molto valido. Reduce dal blitz sul campo del Micri, il prossimo avversario degli isolani si è assicurato finora tutti gli scontri diretti per l’obiettivo salvezza. Dopo due sconfitte di fila nelle prime partite, il Sant’Anastasia ha iniziato il suo cammino ottenendo tre successi nelle ultime quattro uscite. I riflettori sono puntati sul grande ex Piero Iandoli, portiere che ha difeso i pali dei turchi nelle recenti stagioni ed oggi pilastro dei biancoblù.

Archiviato il blitz sul campo del Micri, targato Onesto-Ramaglia, il direttore Salvatore Di Costanzo ha commentato: “Il mister ha preparato l’impegno nei minimi dettagli, per noi è stata una grande vittoria. Ai ragazzi ho detto che va subito accantonata l’ultima prestazione, c’è questa partita molto difficile contro il Real Forio, è una squadra attrezzata per vincere. Ci vuole tanta umiltà, oltre alla determinazione. Sfidiamo una delle corazzate con calciatori di categoria superiore. Il consiglio che posso dare al gruppo è quello di restare sempre concentrato e unito per affrontare queste grandi squadre”. Non ci sono assenze per Sanchez che ha tutta la rosa a disposizione per la complicata trasferta sulla terraferma.

Sono ventiquattro i calciatori convocati per la settima giornata, si rivede Cittadini, ok gli under: “La rosa è al completo, stanno tutti bene. Sarà dura lasciare qualcuno fuori, però si fa tutto nella trasparenza e nel bene della società e della squadra”, ha detto il mister in conferenza. A dirigere l’incontro sarà Francesco Vitalii Diomaiuta della sezione di Salerno, coadiuvato da Marco Giugno di Avellino e da Ricordino Maffia di Agropoli.

La gara

Sabato 19 Ottobre 2024. Ore 15:00

Stadio A. De Cicco, Sant’Anastasia

La terna arbitrale

Francesco Vitalii Diomaiuta, Salerno;

Marco Giugno, Avellino;

Ricordino Maffia, Agropoli

I Convocati

Portieri: Mazzella, Santaniello, Re

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca, Verde P.