Real Forio. Arriva l’Avellino al Calise ma è tutta discesa…

Strada in discesa, qualificazione ipotecata e pass per il turno successivo già in tasca. Il Real Forio però non vuole sottovalutare l’impegno e contro la Virtus Avellino andrà a caccia della seconda vittoria. Dopo il risultato tennistico dell’andata, i biancoverdi puntano a confermarsi anche tra le mura di casa del Calise. Il percorso però è tracciato, nel fortino amico basteranno gestione e amministrazione per assicurarsi i quarti di finale.

Gli avversari, d’altra parte, stanno dando priorità al cammino in campionato: con l’importante pareggio in trasferta sul campo della Costa D’Amalfi, gli irpini si sono assicurati la vetta della classifica, con una lunghezza di vantaggio proprio sugli ultimi avversari e sulla Sarnese, sconfitta contro il Giffoni Sei Casali. Dunque, il Girone B ha la precedenza sulla Coppa Italia e al Calise potrebbe rivedersi la squadra dei giovanissimi, annichiliti nel primo atto del doppio confronto.

Anche mister Angelo Iervolino, in vista della gara di campionato contro la Mariglianese, potrebbe apportare variazioni al suo undici di partenza, con qualche under in rampa di lancio. Prima convocazione per Pasqualino Accurso, tra i difensori c’è anche Antonio Di Costanzo. Out Kikko Arcamone, Giacomo Pelliccia e Giovanni Filosa. Si partirà dallo 0-6 dell’andata, fischio d’inizio alle ore 15.00.



LA GARA

Mercoledì 18 Ottobre 2023, ore 15:00

Stadio F. Calise – Forio

GLI ARBITRI

Rosanna D’Ambrosi, Nocera Inf

Salvatore Tartaglione, Napoli

Pasquale Fusco,Frattamaggiore

I CONVOCATI

Portieri – Iandoli, Musella, Santaniello

Difensori – Accurso, Aiello, Cabrera, D’Alessandro, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Sirabella, Vitiello

Centrocampisti – Arrulo, Castagna, Di Meglio, Filosa, Sogliuzzo

Attaccanti – Di Costanzo, Guatieri, Musso, Peluso, Tomasin