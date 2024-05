Ambito, alla coop di Marigliano l’accoglienza dei minori

La normativa vigente attribuisce in capo ai Comuni la responsabilità di attivarsi per garantire urgentemente l’accoglienza presso strutture adeguate dei minori allontanati dai propri nuclei familiari. E il Comune d’Ischia, capofila dell’Ambito N13, si è attivato per far fronte a tale compito. La coordinatrice dell’Ambito dott.ssa Irene Orsino nella determina di affidamento del servizio richiama proprio la norma in materia di Servizi Sociali che «demanda all’Ente locale, singolo o associato, il servizio di pronto intervento e tutela per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale ordinario o dei minorenni) o in condizioni di pregiudizio».

La procedura mediante trattativa diretta sulla piattaforma TuttoGare è stata avviata sull’importo massimo di 14.200 euro oltre Iva, richiedendo un’offerta alla Comunità Educativa a Dimensione Familiare “Casa Momo” – Irene ’95 Cooperativa Sociale con sede a Marigliano. Precisando nel capitolato che «l’importo base d’appalto rappresenta il tetto massimo di spesa e che dunque l’Ambito N13 non è obbligato a richiedere prestazioni fino al raggiungimento di tale importo bensì corrisponderà esclusivamente l’importo per le prestazioni effettivamente rese».

Entro il termine stabilito, le ore 9.00 del 7 maggio, è pervenuta l’offerta della cooperativa di Marigliano, che «corrisponde a quanto indicato negli atti di gara e risulta congrua anche rispetto alle attività richieste». E dunque la Orsino ha formalizzato l’aggiudicazione definitiva ed efficace per l’importo complessivo di 14.910 euro.