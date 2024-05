Forio, tempo pieno per Federica Verde e Gabriella Galasso. La modifica del part-time decisa da Stani Verde

Dal 13 maggio diventa esecutiva la trasformazione prevista dalla delibera di Giunta che ha variato il Piano triennale del fabbisogno per far fronte alle esigenze organizzative nell’ambito dei Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario. L’Amministrazione di Forio guidata da Stani Verde nel variare il fabbisogno del personale ha previsto la trasformazione di due contratti part-time in full-time. La delibera che ha approvato la variazione del Piano triennale del fabbisogno del personale- triennio 2024-2026, prevede, tra l’altro, nel piano assunzionale per l’anno 2024 «la trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Federica Verde, previo accordo, Funzionario Tecnico cat. D1 in servizio presso il Settore I Lavori Pubblici, da part time all’85% a tempo pieno; la trasformazione del rapporto di lavoro, previo accordo, della dipendente Gabriella Galasso, Funzionario Amministrativo cat. D1 in servizio presso il Settore III, da part time al 50% a tempo pieno».

Al contempo, la Giunta ha anche approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Il responsabile del Servizio Affari Generali, Servizi Demografici, N.U. Francesco Schiano di Coscia si è dunque attivato per dare esecuzione con decorrenza dal 13 maggio a quanto deliberato. Nella determina evidenzia le finalità di tale modifica: «Considerato che l’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’ente deve necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate, attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite, al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministra zione intende realizzare in relazione alle unità disponibili in organico il Comune è tenuto a garantire l’erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità».

Una trasformazione possibile alla luce della normativa vigente. La Giunta ha dunque «ritenuto sussistere tutte le condizioni per poter programmare, tra l’altro, la trasformazione da part time in full time dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui sopra, in quanto, stante il nuovo assetto normativo introdotto dal Decreto Legge n.34/2019 alla luce del quale una trasformazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato da part-time a tempo pieno (ma anche un semplice incremento di ore) determina un mero aumento della spesa di personale, detta trasformazione è risultata compatibile con i parametri del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti».

In sede di programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026 è stato verificato che il Comune «dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a euro 255.374,91 pari all’incremento massimo del 22,80% della spesa per il personale fissato per l’anno 2022». Inoltre si prende atto che la maggiore spesa «è già inserita negli atti di programmazione relativi al Piano delle assunzioni per l’anno 2024 di cui alla citata Deliberazione della Giunta Comunale n.124/2024 e dunque che rispetta i vincoli di finanza pubblica e trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2024-2026».

Dal 13 maggio dunque l’arch. Federica Verde e la dott.ssa Gabriella Galasso lavoreranno full-time. Una trasformazione del rapporto che «verrà formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale ove viene adeguato l’orario di lavoro».