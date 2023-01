Quel gran cuore di Ellen |#4WD

“Ischia è parte di me, la mia famiglia, le mie radici, la mia eredità. Amo le tradizioni e la storia che i miei antenati hanno lasciato su quella bellissima isola. Adoro il fatto che ci sia ancora una famiglia lì, cugini e amici che ho conosciuto negli ultimi anni. Voglio vivere i miei ultimi giorni guardando con meraviglia il tramonto sul mare sotto il quale sedevano i miei bisnonni. Voglio camminare per le strade che ricordano i loro passi e lasciare anche un’impronta dei miei passi. Voglio condividere quest’isola con i miei figli e nipoti in modo che non venga mai dimenticata.”

Ellen Verde, 51 anni, è una cittadina americana che vive a Columbus (Ohio), un posto dove la mia famiglia ha lasciato un pezzo di cuore e tanti amici speciali: madre di tre figli, professionista immobiliare da vent’anni, titolare dal 2019 di un’agenzia di viaggi con cui ama promuovere e aiutare i viaggiatori che intendono recarsi in Italia, e in particolare a Ischia. Perché il suo cognome, non a caso, è foriano. E da quando Ellen è stata a Ischia per la prima volta, la nostra Isola (che è anche un po’ sua) le è rimasta stampata a fuoco nel cuore, al punto da tornarci più volte l’anno. Ma soprattutto, Ellen vive le fasi finali dell’ottenimento della cittadinanza italiana per discendenza, per completare quella che chiama “reverse migration”: “E’ un modo per onorare i miei bisnonni per i sacrifici che hanno fatto attraverso la loro emigrazione negli Stati Uniti -mi ha scritto Ellen- per costruire una vita qui per le loro famiglie. Inoltre desidero lasciare ai miei figli la conoscenza della loro eredità italiana e la possibilità di poter tornare alla loro casa ancestrale e condividere Ischia con i loro figli e nipoti.”

Domani, al “Villa Milano” di Columbus, Ellen ha organizzato una serata di beneficenza a cui hanno già aderito oltre cento persone. Un evento tra cibo italiano e ottima live dance music che solleciterà la generosità dei partecipanti a favore della comunità di Casamicciola Terme. E se non è amore questo…