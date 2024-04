Quali sono le tendenze per la primavera/estate 2024?

Ami vestire alla moda e ti piace essere aggiornata sulle ultime tendenze in fatto di outfit?

Se rimanere al passo con le ultime tendenze di moda ti fa sentire a proprio agio, allora continua a leggere questo articolo.

Scopriremo insieme quali sono le proposte più aggiornate per la primavera-estate 2024. Infine, termineremo parlando dei più comuni errori di stile femminili.

Accessori oversize

Il concetto in voga al momento è che, se devi utilizzare degli accessori (orecchini, bracciali, collane), allora mettili bene in mostra!

Stai però attenta a non esagerare indossando troppi accessori. Questi dovrebbero solamente impreziosire e completare l’outfit. Scegli pochi gioielli ma di buona qualità. Dai, ad esempio, un’occhiata a questi bracciali femminili di tendenza.

Risvolti retrò e minimalismo di forme e colori

Si torna negli anni 90 e all’eleganza senza tempo e in pieno stile minimalista, con look puliti, linee sobrie e colori neutri.

La semplicità si osserva anche nella scelta dei colori. A predominare sono il bianco, il nero e il grigio. Colorazioni neutre che possono essere sostituite nel periodo estivo da capi di colore pastello tenue. La regola d’oro, insomma, sembra essere quella di non esagerare.

Moda sostenibile

I cambiamenti climatici e una maggiore attenzione alla questione ambientale influiscono sul mondo della moda.

Ecco spiegato il motivo che sta dietro all’utilizzo di capi realizzati con materiali riciclati e a basso impatto ambientale. Sono diversi i marchi che hanno adottato un approccio etico alla produzione di vestiti.

Pantaloni bianchi dritti

Come accennato, la sobrietà, che in diversi casi può essere sinonimo di eleganza, è evidente dalla tendenza di proporre pantaloni bianchi a gamba dritta, sui quali è facile abbinare praticamente qualsiasi cosa. Un capo intramontabile perfetto sia da indossare a lavoro che nelle occasioni più formali.

Quiet Luxury

Quiet Luxury è una tendenza di moda che letteralmente viene tradotta “lussuoso silenzioso” e che, a nostro avviso, fotografa alla perfezione i trend modaioli della stagione calda.

Capi classici e senza esagerazioni che si fanno apprezzare per il pregio dei materiali utilizzati: camicie di seta, pantaloni in lino traspirante, maglioncini in cashemere, etc.

Il modo migliore per esaltare l’eleganza sobria e che non passa mai di moda.

Fiocchi

Un nuovo trend riguarda l’utilizzo di fiocchi praticamente ovunque si possano mettere. Basti andare a vedere le collezioni di Chanel per la il periodo primavera/estate 2024 per osservare l’onnipresenza dei fiocchi sui capi di abbigliamento: sulle fasce per capelli, sulle cinture, sulle scarpe e come chiusure sui maglioni.

Trasparenze

Questo sarà anche l’anno delle trasparenze, perfette per chi vuole vestire in maniera audace e sensuale.

Bluse semi-trasparenti, gonne a strati, camicie con dettagli in pizzo… un vedo non vedo che avvalora look sofisticati per esprimere al meglio la propria femminilità.

Richiamo al tennis

Il gradimento che riscuote questo sport continua ad aumentare, e con esso l’influenza esercitata sul mondo della moda. La polo diventa così un capo da indossare sia in contesti eleganti che più informali, così come le gonnelline a pieghe.

Quali errori di stile evitare

Benché le tendenze di moda siano passeggere, esistono dei capisaldi del bon ton in fatto di stile che possiamo definire intramontabili.

Di seguito vi elenchiamo gli errori di stile femminile più comuni da evitare assolutamente.

Intimo in vista

Un errore comune e spesso trascurato riguarda l’intimo che rimane visibile sotto il tessuto della gonna o del pantalone. Alcuni materiali, inoltre, risaltano ancora di più questo aspetto. La soluzione consta nell’utilizzare un indumento intimo senza cuciture.

Esagerare con gli accessori

Gli accessori dovrebbero essere la ciliegina sulla torta e non la portata principale. Bilanciamo l’utilizzo degli accessori (bracciali, collane, orecchini) in modo che aggiungano valore all’outfit.

Abiti spiegazzati

Nulla trasmette di più la sensazione di trascuratezza quanto degli indumenti spiegazzati e stirati male. Per rendere impeccabili anche i materiali più ostinati, scegliamo dei detersivi specifici che facilitano lo stiraggio. Anche un ferro da stiro di qualità ci sarà di aiuto.

Sbagliare la taglia

Abiti troppo striminziti o troppo grandi, bottoni tirati che sembra stiano per esplodere, pantaloni troppo lunghi o troppo corti… la lista potrebbe continuare.

Il punto è che bisogna prendersi il giusto tempo prima di acquistare un capo d’abbigliamento. Non lasciamoci influenzare dal prezzo conveniente. Meglio spendere di più per un vestito che indosseremo e che ci farà sentire a nostro agio che spendere di meno per un capo che rimarrà per sempre nell’armadio.