Pronto intervento della Guardia Costiera: effettuata evacuazione medica di persona infortunata via mare

Nel pomeriggio del 21 giugno, la sala operativa della Guardia Costiera di Ischia riceveva un segnale di emergenza per un individuo che aveva perso la capacità di muoversi e si trovava in difficoltà nella baia di Sorgeto, a Forio. A causa delle caratteristiche morfologiche della zona, che impedivano il salvataggio via terra, è stato fondamentale l’intervento della Guardia Costiera che ha agito in supporto ai soccorritori del 118 per prestare le prime cure al ferito.

L’intervento effettuato dalla Capitaneria di Porto ha coinvolto l’utilizzo della motovedetta “SAR” e un battello ad alta velocità, che sono intervenuti tempestivamente nella zona per fornire assistenza. La persona è stata soccorsa con abilità da marinaio ed è stata prontamente tratta in salvo sulla barca di servizio, messa su una barella e trasportata al porto più vicino di Sant’Angelo, per essere poi condotta all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno.

L’implementazione di questo strumento da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rappresenta il più alto livello nell’esecuzione dei compiti di ricerca e soccorso (SAR), mirando costantemente alla protezione e salvaguardia della vita umana in mare. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia desidera ricordare che il numero di emergenza gratuito 1530 per le emergenze marittime è operativo h24, affiancato dal numero unico europeo per le emergenze – 112.