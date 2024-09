Promozione. Procida ko, il Puglianello passa allo Spinetti

PROCIDA-PUGLIANELLO 0-2

Promozione – Girone A – 1a Giornata

Il cammino in campionato del Procida targato Biagio Lubrano è iniziato con una sconfitta. I biancorossi hanno affrontato a viso aperto la Polisportiva Puglianello, una squadra con ambizioni decisamente superiori, ma non sono riusciti a ottenere un pareggio che, per quanto visto sul campo, sarebbe stato meritato.

La partita si è sbloccata nella parte finale del primo tempo, quando i giallorossi sono riusciti a trovare il gol con Dragone. Il Procida non si è dato per vinto e nel secondo tempo, infatti, gli isolani hanno mostrato carattere, cercando con insistenza il gol del pareggio. La squadra di Lubrano si è proiettata in avanti senza timori, creando occasioni e mettendo pressione sugli avversari. Nel finale di gara, in pieno recupero, però il Procida è stato punito da un contropiede letale della Polisportiva Puglianello.

È stato Pingue a chiudere definitivamente i conti, siglando la rete del 2-0 che ha sancito la sconfitta dei biancorossi.

Nonostante il risultato negativo, il Procida ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare questo campionato a testa alta. La squadra ha lottato fino alla fine contro un avversario di livello, lasciando intravedere segnali positivi su cui lavorare per le prossime sfide.