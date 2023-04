Promozione. Procida, a Terzigno gli ultimi 90 minuti

Ultimi 90 minuti di campionato prima del rompete le righe per un Procida che si è assicurato la permanenza in Promozione con un turno di anticipo. Il pareggio casalingo contro l’Agerola, infatti, ha permesso alla truppa guidata da Simone Lubrano Lavadera di raggiungere l’obiettivo stagionale al termine di un campionato condotto in maniera eccelsa. Tuttavia, resta il leggero rammarico per un rendimento esterno che, nel girone di ritorno, non ha permesso agli isolani di poter lottare anche per un piazzamento ai playoff.

L’ultimo avversario da fronteggiare in quest’annata è il Terzigno, a caccia di punti per evitare i playout e conquistare la salvezza diretta. I terzignesi, reduci dalle vittorie su Santa Maria la Carità, Agerola e Viribus Unitis, oltre che sulla spinta del proprio pubblico, potranno contare su motivazioni maggiori e su una ritrovata solidità. Gli isolani, dal canto loro, oltre per la lealtà sportiva, puntano al bottino pieno anche per provare a migliorare l’attuale posizione in classifica. Prima di gettare le basi per il prossimo torneo, dunque, il Procida è chiamato all’ultimo sussulto per chiudere nel migliore dei modi un’annata da incorniciare.

L’andata

Procida-Terzigno 3-1

La sfida di andata vide la compagine isolana trionfare al termine di 90 minuti dominati. Al quarto d’ora di gioco fu Lorenzo Costagliola a siglare il vantaggio procidano con una conclusione precisa. Successivamente, dopo un infruttuoso tentativo ospite, Antonio Costagliola siglò il momentaneo 2-0. Sempre nei primi quarantacinque minuti, Minauda con una magistrale punizione chiuse definitivamente i conti. A nulla valse, se non per il tabellino, la rete di Polizzi nella ripresa.