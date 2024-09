Promozione, oggi Procida e Barano tornano in campo. C’è la Coppa Italia

Le due compagini isolane, Barano e Procida, tornano a calcare il terreno di gioco in una competizione ufficiale, pronte a mettersi alla prova nella Coppa Campania Promozione. Oggi pomeriggio i bianconeri affronteranno il Rione Terra, mentre il sodalizio biancorosso sarà impegnato in mattinata contro il temibile Real Bacoli Sibilla.

Il Barano, che ha vissuto un’estate di cambiamenti significativi, si presenta ai nastri di partenza con una squadra rinnovata e una nuova guida tecnica. Dopo i problemi personali che hanno costretto l’ex tecnico Flavio Leo a lasciare la guida della squadra, il timone è stato affidato a Isidoro Di Meglio. Il direttore sportivo Carlo Pesce ha lavorato intensamente per rinforzare la rosa, assicurandosi giocatori di esperienza come Accurso, Cerase e Di Spigna. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno di alcune figure chiave della scorsa stagione. Tra tutte, spicca l’assenza di Nicola Conte, uno dei pilastri della squadra, che si è trasferito al Bacoli. Oltre a Conte, anche Gianni Aloi, Matteo Muscariello e Vittorio Lubrano hanno lasciato il Barano per approdare al Procida. L’obiettivo degli aquilotti è chiaro: disputare una stagione tranquilla e, se possibile, togliersi qualche soddisfazione in più rispetto agli anni precedenti. La sfida di oggi contro il Rione Terra rappresenta il primo vero banco di prova per la squadra che vuole dimostrare tutto il proprio valore.

Dall’altra parte, il Procida si prepara ad affrontare il Real Bacoli Sibilla in una trasferta che si preannuncia molto impegnativa. Retrocessi nella scorsa stagione, i biancorossi sono stati riammessi al campionato di Promozione e sono determinati a ripartire con il piede giusto. La squadra è ora guidata da una vecchia conoscenza del Barano, mister Biagio Lubrano Lavadera. L’esperto allenatore avrà il compito di rilanciare il Procida dopo un’annata deludente. Il presidente Domenico Parascandola Ladonea e la società hanno lavorato duramente per costruire una squadra competitiva. La sfida contro il Bacoli, che ha condotto una campagna acquisti di rilievo, sarà un test importante per capire le reali potenzialità del Procida in questa nuova stagione. La Coppa Campania Promozione, dunque, rappresenta per entrambe le formazioni un’occasione importante per testare i nuovi equilibri e iniziare il percorso stagionale con il piede giusto.