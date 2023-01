Promozione. Barano, Scampia è più forte anche in 10…

Il girone di ritorno del Barano si apre con una sconfitta, la nona del torneo. Sul campo dell’Oratorio Don Guanella Scampia, sono i padroni di casa ad avere la meglio con un netto 3-0. Con questo risultato, i ragazzi di Biagio Lubrano Lavadera restano in piena zona play-out a quota 15 punti.

Occorre un cambio di marcia, a partire dalla prossima partita contro il Cercola, per provare a scalare la graduatoria. Il match inizia in salita per il Barano. Al 10’, infatti, l’Oratorio Don Guanella sblocca il risultato grazie al dubbio calcio di rigore trasformato da Chianese. Il gol rinvigorisce la compagine locale, la quale si rende insidiosa con Castaldi in due circostanze.

Il Barano risponde con D’Antonio e con il debuttante Alessandro Agnese (classe 2006 come gli altri ragazzi convocati Andrea Agnese e Francesco Iovene e il classe 2007 Vincenzo Trani) ma senza fortuna. Al 25’ la formazione azzurra raddoppia con Ramaglia, abile a capitalizzare una palla persa dai ragazzi di Lubrano Lavadera. Al termine della prima frazione di gioco, l’Oratorio Don Guanella Scampia resta in dieci uomini per l’espulsione di Feniello.

Il Barano, forte della superiorità numerica, prova a rientrare in partita. I bianconeri quindi si affidano a Ruffo, ma la sua conclusione si spegne alta sulla traversa. Successivamente è Saurino a farsi vedere, prima con una conclusione debole e poi con un colpo di testa impreciso.

La pressione degli ospiti aumenta e Cantelli, oltre a vedersi annullare una rete per fuorigioco molto dubbio, chiama l’estremo difensore avversario al miracoloso intervento. Nel finale lo Scampia, dopo aver fallito un calcio di rigore ripetuto ben tre volte, chiude i giochi grazie alla rete di Angiolino su calcio di punizione.

Don Guanella – Barano 3-0

Barano: Castaldi, Lubrano, De Luise, Ruffo (Iovene), Annunziata, De Simone, D’Antonio (Cantelli), Conte, Di Mese, Agnese A. (Saurino), Di Sapia. All.: Biagio Lubrano Lavadera

Arbitro: Christian Matrone di Torre del Greco

Marcatori: Chianese (S), Ramaglia (S), Angiolino (S)