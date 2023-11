Procida. Natale 2023: ecco il calendario degli appuntamenti

L’isola di Graziella è pronta ad indossare l’abito a festa in vista delle festività di Natale e capodanno. Un fitto calendario di appuntamenti accompagnerà grandi e piccini in questo Natale 2023. C’è né per tutti i gusti, musica, disco, cultura, libri e tanto altro.



Soddisfazione per il lavoro profuso ha espresso l’assessore al turismo Leonardo Costagliola: «Abbiamo sognato festività da vivere con grande gioia.Per questo abbiamo lavorato alla realizzazione di un fantastico calendario ricco di sorprese per tutti, grandi e piccini, procidani e graditi viaggiatori.

Siamo convinti di avere un’isola di sconfinata bellezza da vivere in tutte le stagioni. E le festività natalizie possono essere l’opportunità per scoprire la magia di Procida.

Cominciamo ovviamente dal mare, protagonista indiscusso della vita isolana, con un interessante progetto sulle potenzialità della nostra pesca genuina ed un gustosissimo cooking show. Ritorna con tutto il fragoroso entusiasmo che sempre l’accompagna, la mitica Sagra del Vino, con un allestimento straordinario e numerose novità, per un’edizione memorabile.

Saranno splendide le luminarie che accenderanno le nostre feste e doneranno tanta allegria a bambini e no. A proposito di bambini, sono davvero numerose le iniziative a loro dedicate, per un Natale indimenticabile.

Direttamente dal successo di Locarno, tutti potranno assistere al meraviglioso omaggio di dodici giovani registi alla nostra isola, con la proiezione del film “Procida”, realizzato in occasione di Procida 2022.Ci sarà tanta musica ad allietare le nostre serate, con i concerti delle nostre associazioni storiche, autentiche eccellenze, ed un incredibile coro gospel: The Blue gospel singers ed il loro Christmas Tour.

Ed a Capodanno tutti in piazza a ballare e brindare per dare il benvenuto ad un magico 2024.

Appuntamento poi per tutti i giovani con la romantica notte bianca della musica.

Insomma, la destagionalizzazione non è solo una parola difficile, ma la nostra profonda convinzione che Procida è un’isola da vivere tutto l’anno, perché nelle sue strade, nei suoi scorci, nella sua gente, si nascondono tesori inestimabili di Cultura ed Umanità, sempre più rari da trovare altrove.

E sarà bello vivere un magico Natale di gioia e di pace da condividere tutti insieme”.

Anche la consigliere Sara Esposito si è mostrata soddisfatta per il cartellone dedicato ai più piccoli:

«Il Natale a Procida è una cosa seria e per le famiglie con piccoli ancor di più Anche quest’anno abbiamo provato a riempire l’agenda dei più piccoli con un gran numero di eventi.

Occorre solo scegliere e munirsi di tanta energia per andare incontro al Natale 2023 e non solo!

Ogni evento sarà coordinato e e ben organizzato da chi da sempre ‘è dalla parte dei più piccoli e meno piccoli’ , eventi che vedranno presenti educatori, animatori esperti del settore.

Per ciascun evento -sin dai prossimi giorni- vi saranno informazioni dettagliate ed utili fornite dai rispettivi organizzatori.Bambini, famiglie…prepariamoci sta per bussare il Natale».