Procida, istituito l’elenco di operatori economici

Il comune di Procida rende noto che, in conformità a quanto previsto nell’atto 193 adottato da in data 14/012020 e in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lvo 18.4.2016. n. 50 e s.m.i.. intende procedere alla formazione dell’Elenco di operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici, suddiviso nelle categorie di iscrizione di cui all’allegato.L’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle categorie e degli importi indicati nell’art. 36, c. 2 del D.Lvo n. 5012016 e smi e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di gara a procedura negoziata.

Per consultare l’avviso e scaricare la domanda di partecipazione: http://alboprocida.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=10707&id_doc=16110753&sez=p&data1=16/07/2020&data2=31/07/2020&view=si