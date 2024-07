Prima del giorno dopo su Amazon Prime Video

Un viaggio alle porte dell’Inferno. Horror, dramma civile e commedia si uniscono in un mix inestricabile e ricco di colpi di scena che vede come protagonista un’isola d’Ischia mai vista al cinema, ammantata di una bellezza selvaggia come doveva essere prima dell’eccessiva urbanizzazione. In questo senso, risultano completamente nuove alcune delle location utilizzate: dal bosco della Falanga ai Frassitelli, dalla Baia della Pelara al borgo di Sant’Alessandro, dal bosco del Cretaio ai boschi che affacciano sul Castiglione, dall’Oratorio dell’Assunta al Museo Archeologico di Villa Arbusto.

Prima del giorno dopo, il nuovo film di Eduardo Cocciardo, dopo la trionfale Anteprima nazionale svoltasi giovedì 11 luglio al Cinema Excelsior di Ischia nell’ambito dell’Ischia Global Fest 2024, i Premi al Miglior Film Indipendente, alla Miglior Regia, alla Miglior Fotografia ed alla Miglior Sceneggiatura al Sun Dance in Paris Film Awards, al Luxembourg International Film Festival ed allo Swidish Critics Choice Awards 2024, arriva in esclusiva su Amazon Prime Video. “Un risultato davvero incredibile – commenta Cocciardo – per la prima volta raggiunto da una produzione tutta isolana che dedichiamo alla nostra isola, alla sua bellezza e alla sua storia”.

Prodotto da Ugualos Produzioni e Poupée Film, col Patrocinio del Comune di Lacco Ameno, il Patrocinio morale del Comune di Forio e la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, e realizzato in collaborazione artistica con Aenaria Recordings di Luca Ricci, che ha curato la Direzione della Fotografia e la postproduzione audio e video, il film conta sul montaggio e l’aiuto regia di Claudio Cappello, la colonna sonora originale di Gianvito Di Maio, le scenografie di Raffaele De Maio, l’audio in presa diretta di Cl.Audio, i trucchi di Angela Cacciutto e Sveva Germana Viesti, i costumi di Maria Scotti, la Segreteria di Edizione di Lydia Sirabella, la Segreteria di Produzione di Veronica Repole, ed il prezioso supporto tecnico di Francesco Rando, Francesca Franzese, Antonio Migliaccio, Adrian Dridi, Mattia Sirabella e Pietro Manco.

Nel cast spiccano le partecipazioni straordinarie di Benedetto Casillo, Lucianna De Falco, Antoine, Gaetano Maschio, Roberta D’Alessandro, oltre ad attori di assoluto livello, come Antonello Pascale, Ciro Di Luzio, Maria Pilato, Giuseppe Iacono, Sara Migliaccio, Davide D’Abundo, Salvio Di Massa, Giuseppe Gifuni, Giovangiuseppe Aprea, la piccola Simona Aiello, e nuovi innesti come Gaia Bagliani, Sirio Avvenente ed i piccoli Gennaro Scarpato e Gennaro Cocciardo. Prima del giorno dopo si pone l’obiettivo di riflettere sulla necessità dell’uomo contemporaneo di interessarsi ancora al proprio destino, individuale e collettivo, viaggiando continuamente fra passato e presente, fra i nostri giorni e il 1980, e mettendo in relazione la nostra isola con alcuni, drammatici frangenti della storia civile italiana. Il resto potrete scoprirlo su Prime Video a partire dal 15 luglio.