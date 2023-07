Poveri uccellini e non poveri pesciolini? | #4WD

Sto preparando proprio in questi giorni i documenti per il rinnovo del porto di fucile uso caccia e, di conseguenza, sto un po girovagando per uffici pubblici collazionando questo o quel certificato da aggiungere alla pratica.

Ed è proprio in una di queste tappe che mi sono imbattuto in un ottimo funzionario che, con fare sornione, ha provato in modo elegante ma malcelato a farmi la morale sullopportunità o meno della pratica venatoria di questi tempi, legandosi alla solita solfa dei poveri passerotti.

Visto che questi non intendeva arrendersi neppure quando gli ho detto che i cacciatori veri rispettano la legge, le specie protette e i periodi consentiti e godono anche solo nel girare un bosco per sei o sette ore senza lassillo del cellulare e, soprattutto, spesso tornando col carniere vuoto dopo quattrocento e più chilometri di viaggio, allennesimo suo rintuzzare con non occorre certo andare a caccia per godersi la natura, ho dovuto suscitare una sua scarna autodifesa della serie ma io stavo scherzando non solo con un secco io no!, ma spiegandogli che vale lo stesso ragionamento per chi gode il mare non solo per fare un bagno, ma anche andando a pesca o semplicemente in pescheria e tirando su allamo o comprando tanti poveri pesciolini che poi non disdegna sfilettati crudi, sushi, fritti, al forno, grigliati o allacqua pazza. E sono riuscito nel mio intento, probabilmente imbattendomi in un tipo da spiaggia nonché buongustaio di specialità di mare, ma impunitamente anticaccia anche nel contatto col pubblico.

Terminato il mero aneddoto, mi chiedo e pongo a Voi lo stesso quesito: ma è possibile che nel 2023, con tutti i problemi che ci sono da mane a sera un po per tutti, ci si debba ancora imbattere in queste forme di ambientalismo idiota e inconcludente, spesso provenienti da persone che sebbene dotate di una certa cultura, non mancano di sottovalutare lintelligenza altrui pur di sostenere teorie farisee e contraddittorie, talvolta rimediando magre figure con linterlocutore di turno?

E proprio vero che questo Paese (e peggio ancora, questIsola) sembra proprio non aver alcuna intenzione di progredire!