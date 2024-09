Porto di Lacco Ameno, si decide il 9 ottobre. E Pascale va all’attacco della Palermo

L’udienza che si sé svolta, questa mattina, dinanzi alla Settima Sezione del Tar Campania, (Presidente dott.ssa Gabriella Caprini, relatrice Dott.ssa Cesira Casalanguida e terzo componente dott.ssa Viviana Lenzi) è stata rinviata all’udienza del prossimo 9 ottobre 2024 dovendo essere garantita la integrità del contraddittorio.

Il Tribunale si dovrà esprimere sul ricorso e sui motivi aggiunti con istanza cautelare di sospensione della concessione che il Comune di Lacco Ameno si è concesso per l’utilizzo del porto. In tribunale, questa mattina erano presenti gli avvocati Bruno Molinaro per il Comune di Lacco Ameno e Tommaso Perpetua per la ricorrente Palermo Group.

Ma lo scontro tra la Palermo Group e il Comune di Lacco Ameno inizia ad essere più largo. Nelle prossime ore, infatti, il Comune di Lacco Ameno dovrebbe conferire un nuovo incarico all’avvocato Molinaro al fine di formalizzare una richiesta di accesso agli atti della Palermo Group.

Secondo il sindaco Pascale, infatti, “Nella qualità di Sindaco del comune di Lacco Ameno, alla luce del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla società PALERMO GROUP in relazione alla nota vicenda dell’approdo turistico, ho dato mandato all’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro di presentare alle competenti autorità portuali istanza di accesso defensionale e civico generalizzato alla concessione rilasciata alla predetta società per la gestione, all’interno degli specchi acquei di Mergellina, dei servizi di nautica da diporto. E tanto al fine di assicurare una tutela ad ampio spettro agli interessi del comune da me rappresentato”.