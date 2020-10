Porto di Casamicciola al buio. Rischi e pericoli per gli imbarchi

Ida Trofa | Il pericolo assoluto e inaudito di avere, ancora, il porto di Casamicciola Terme, la Seconda banchina commerciale Dell’isola d’Ischia priva di pubblica illuminazione, dopo anni di interventi, stanziamenti economici e spese folli è sempre più reale e inaccettabile. Ovviamente parliamo di sperpero di soldi pubblici. La Regione Campania ha investito fiori fior di quattrini, in ultimo anche per la installazione di un sistema di video sorveglianza eppure non funziona nulla.

Soldi pubblici stracciati. Un Porto vitale per l’isola d’Ischia abbandonato a se stesso, preda dell’incuria, sprovisto di interventi seri ed effettivamente risolutori di ataviche problematiche. E’ trascorso quasi un decennio da quando va avanti il fantomatico progetto di “Riqualificazione“. Piuttosto uno sterile ed inutile manutenere in via ordinaria lo scalo senza costrutto.

Dopo denunce, segnalazioni e richieste di intervento, c’è voluta un’altra pioggia di milioni, soldi pubblici per un fantomatico intervento di recupero della pubblica illuminazione che di fatto non c’è. Chi si imbarca e chi lavora sul porto di Casamicciola al calar della sera rischia di rompersi l’osso del collo. Una vergogna assoluta che a parer nostro testimonia il pressappochismo e la totale assenza di oculatezza e scopo sociale nell’uso delle risorse e i fondi destinati altrimenti alla comunità.