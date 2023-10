POKER SARDO. Che bella Ischia a Budoni!

Primi tre punti per l’Ischia Calcio che con due gol per tempo sbanca Budoni. Per la società gialloblù è la prima, storica affermazione in terra sarda. Parte forte l’Ischia che sfiora in più occasioni la rete del vantaggio. Dopo nemmeno sessanta secondi, svarione di Marano che non riesce a bloccare un facile cross, la sfera arriva a Damiano, l’esterno d’attacco fa partire una conclusione che viene respinta dalla difesa. Sul proseguo dell’azione, Baldassi imbecca Talamo che da buona posizione liscia la conclusione. Prima sortita offensiva dei sardi al 10′ con un’azione personale di Lancioni che semina il panico in area, Chiariello allontana il pericolo. Al 14′ Talamo raccoglie una palla in profondità, l’attaccante gialloblù al momento della conclusione viene rimontato da Demoleon che si rifugia in corner.

Al 28′, l’Ischia trova il meritato vantaggio: palla filtrante di Buono per Damiano che scatta sul filo del fuorigioco, l’esterno con una giocata mette a sedere Marano e trova la prima rete in maglia gialloblù. Reazione immediata dei padroni di casa. Al 30′ un tiro cross di Lancione viene smanacciato in angolo da Gemito.

Al 41’, l’Ischia va vicino al gol con un’azione che parte dai piedi di Gemito, palla che arriva a Baldassi, l’ex Monterotondo serve sulla destra Florio, il terzino fa partire un tiro che Marano smanaccia in angolo. Il raddoppio è solo rimandato e nel primo minuto di recupero Patalano raccoglie l’assist a bacio di Florio e beffa l’estremo difensore in uscita.

All’alba della ripresa, Baldassi chiude i giochi con una percussione conclusa con un tiro forte e preciso che termina alle spalle dell’incolpevole Marano. L’Ischia gestisce senza patemi d’animo il triplo vantaggio e arrotonda il punteggio a otto dal termine con Talamo che approfitta della difesa passiva sarda e realizzare il suo quarto centro in campionato. Domenica al “Mazzella” arriva il San Marzano.

POL.CALCIO BUDONI-ISCHIA CALCIO 0-4

POL. CALCIO BUDONI: Marano, Mebrouk (1’ st Caparros), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Scolaro (1’ st Stefanoni), Amougou, Gueye El Hadj (14’ st Soyemi), Santoro (1’ st Assoumani), Lancioni. ( In panchina Faustico, De Rosa, Escobar, Mauriello, Fremura). All. Cerbone.

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Buono L. (21’ st Trofa), Maiorano, Chiariello, Pastore, Arcamone, Patalano (43’ st Bisogno), Talamo (38’ st Di Meglio), Baldassi (38’ st Cibelli), Damiano (29’ st Quirino). (In panchina Vivace, Giacomarro, Ballirano, Pinto). All. Buonocore.

ARBITRO: Marinoni (Lodi). Assistenti: De Simone (Roma 1) e Pancani (Roma 1)

MARCATORI: nel p.t. 28’ Damiano (I), 46’ Patalano (I), nel s.t. 1’ Baldassi (I), 37’ Talamo (I).

NOTE: angoli 6-5 per il Budoni. Ammoniti Buono L. (I), Amougou (B), Patalano (I). Durata: pt 50′, st 49′. Spettatori 250 circa con rappresentanza ischitana.