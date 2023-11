Poco tempo per recuperare, Sinner si ritira da Parigi-Bercy

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il n.1 azzurro, che l’altra notte aveva battuto al secondo turno Mckenzie McDonald chiudendo il suo match a notte inoltrata, ha deciso di concerto con il suo team di ritirarsi dal torneo e pertanto non scenderà in campo oggi nell’ottavo di finale che avrebbe dovuto giocare contro l’australiano Alex De Minaur. Troppo poco il tempo per recuperare dalle fatiche della scorsa notte, complice un programma di gioco che avrebbe lui concesso meno di quindici ore prima di doversi ripresentare in campo. Dopo il messaggio inoltrato via social media la scorsa notte dal suo coach Darren Cahill, a cui va ad aggiungersi quello di Casper Ruud, apparso anch’egli contrariato via social dall’approssimativo ordine di gioco stilato per quest’oggi che avrebbe concesso al n.4 del mondo troppo poco tempo per recuperare dopo quanto fatto contro l’americano al primo turno, ecco quindi la decisione ufficiale presa dallo stesso Sinner. Decisione su cui evidentemente hanno pesato gli sforzi profusi nel suo match di secondo turno, ma anche la programmazione del lavoro in vista delle Nitto Atp Finals.

