Piazza Maio, iniziano le demolizioni da delocalizzazioni

Giovedì 1 Agosto 2024, un giorno importante per Casamicciola. Da questa mattina sono in corso le operazioni della prima demolizione privata da “delocalizzazione”. L’immobile di Piazza Maio, transennato con i pali in legno fin dalle ore successive al sisma dell’agosto 2017 sta per essere demolito.

La demolizione avviene dopo che il proprietario ha aderito alla proposta di delocalizzazione e, nell’ambito delle regole applicate con le ordinanze emesse dal Commissario Legnini, ha trovato una nuova sistemazione.

E’ un giorno importante, dicevamo in apertura, perché dal 21 agosto 2017 questo è uno dei primi, veri, passi verso la ricostruzione di Piazza Maio in particolare e di Casamicciola più in generale.