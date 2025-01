Piano di ricostruzione, c’è l’adozione definitiva. Osservazioni nei prossimi 60 giorni

Dalle chiacchiere ai fatti (e speriamo che siano buoni). Il Piano per la Ricostruzione di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio è stato definitivamente adottato dalla Regione Campania e dai comuni interessati. Da questo momento, tutti gli interessati potranno far pervenire le proprie osservazioni al piano (e immaginiamo siano tante) entro i prossimi 60 giorni.

La delibera regionale riporta “per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati di adottare in via definitiva il Piano di Ricostruzione dell’isola di Ischia per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, interessati dal sisma del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022, ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. del 16 novembre 2018, n. 130 e con riferimento all’art. 2 della Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, tenuto conto del parere favorevole espresso all’unanimità dalla Conferenza di Servizi di Pianificazione”

La stessa, inoltre, precisa che “il Piano di Ricostruzione di Ischia è composto dagli elaborati, il cui elenco analitico è contenuto nell’allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale e scaricabile al seguente link: DG Governo del Territorio – PdRIschia – Tutti i documenti

E, in conclusione, trasmette “per il tramite della Direzione Generale per il Governo del Territorio, il PdRI ai componenti della Conferenza di Pianificazione per consentire ai comuni interessati di pubblicarlo sui propri siti istituzionali e dare avvio alla fase delle osservazioni e successivamente esprimere i pareri per consentire la determinazione finale” e fissa “il termine di gg. 60 dalla pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, dell’adottato Piano di Ricostruzione, per la presentazione di osservazioni allo stesso”.