Per il “traffico” dei tamponi, 31.550,00 euro più Iva alla “Campania Emergenza”di Mondragone

Ida Trofa | Via libera all’ennesima trattativa diretta per la gestione dei servizi legati al Covid-19. L’ASL Na2 nord si affida nuovamente alla Campania Emergenza srl di Mondragone per il trasporto dei Tamponi. L’Azienda sanitaria locale ha approvato il preventivo della società Campania Emergenza srl ha proposto al Direttore Amministrativo Aziendale ed al Direttore UOC ABS, il 9 marzo scorso. Si tratta del preventivo reso per l’espletamento di servizi vari concernenti il trasporto di tamponi biologici ovvero Covid-19. La trattativa diretta intessuta tra l’azienda di Mondragone e l’ASL prevede il costo per la singola prestazione, ovvero il ritiro e trasporto di 1 o più kit tamponi Covid-19 dalle isole all’Ospedale Cotugno di Napoli è stabilito in €. 300,00, oltre Iva se dovuta per legge; il costo per la singola prestazione, ovvero il ritiro e trasporto di 1 o più kit tamponi Covid-19 dal P.O. di Pozzuoli all’Ospedale Cotugno di Napoli è stabilito in €. 150,00, oltre Iva se dovuta per legge- La società Campania Emergenza srl ha, altresi, esplicitato le modalità di espletamento del servizio trasporto a spot (a chiamata) attivabile almeno 12 ore prima o in estrema urgenza lo stesso giorno del trasporto per la consegna nelle fasce orarie di accettazione dell’Ospedale Cotugno di Napoli.

Il Direttore Amministrativo, dell’ASL ha cosi disposto (nota n. 0013149/u del 10/03/2020) l’acquisto dei servizi de quo ai prezzi del preventivo a valere dall’11 marzo fino al 03 aprile 2020, fatte salve diverse valutazioni organizzative aziendali, da comunicarsi con ragionevole anticipo. Scaduti i termini e attesa la necessità ancora in essere si va verso una prevedibile proroga. La questione è in attesa di definizione. Il Direttore della UOC Centrale Operativa 118, come è stato per questo marzo ed aprile, emetterà alla bisogna ordini di acquisto, specificando che gli stessi andranno notificati al Direttore Amministrativo dei PP.OO. Area 1 che provvede a riconoscerne i relativi costi mediante adozione di determine dirigenziali.

31.550,00 euro più Iva sul bilancio ASL alla voce C-19

L’ASL ha deciso cosi di far gravare la spesa di €. 31.550,00 + IVA, derivante dall’Appalto sul conto economico dell’esercizio di competenza del’azienda. La ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e ad inserire nel campo di riferimento amministrativo della relativa fattura elettronica tassativamente il codice C 19; qualora l’amministrazione, riscontri che la ditta non abbia soddisfatto gli adempimenti previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il contratto si risolve di diritto.

Insomma non bastano gli esposti e le inchieste per fermare il metodo dell’appalto diretto nella gestione della cosa pubblica di casa nostra. Proprio pochi giorni fa vi abbiamo raccontato dell’inchiesta in corso sugli appalti e gli affidamenti diretti varati anche dall’ASL NA2 Nord alla voce, o con il pretesto se preferite, dell’Emergenza COVID-19. Nel mirino dei magistrati sono finiti i contratti al ribasso e a trattativa diretta con ticket sotto costo rispetto agli standard di mercato, per svolgere servizi strategici, decisivi nel contrasto alla diffusione del COVID-19. Il metodo della trattativa diretta sotto soglia troppo spesso non garantisce la trasparenza del servizio. La Procura di Napoli ha deciso di aprire all’inizio di questa emergenza una sorta di fascicolo omnibus sulle spese in materia sanitaria. Un faro sempre acceso, spiegano gli inquirenti, a proposito di contratti per appalti e forniture, firmati nel pieno della grande emergenza.L’inchiesta coordinata dai carabinieri per fare chiarezza su uno dei tanti business che si cono fatti strada all’indomani dell’emergenza sanitaria. Due servizi essenziali che viaggiano ormai da giorni sulle ruote di ambulanze che appartengono a una ditta privata in particolare.

Il preventivo

Il prospetto della spesa complessiva presuntiva per il periodo 11/03/2020-03/04/2020 (n. 24 gg) è di : – trasporti tamponi biologici ovvero Covid-19 -P.O. Pozzuoli n. 48 trasporti presuntivi x € 150,00 cadauno=€ 7.200,00 IVA esente – trasporti tamponi biologici ovvero Covid-19 -P.O. Procida- Ischia n. 48 trasporti mensili presuntivi x € 300,00 cadauno=€ 14.400,00 IVA esente. Spesa complessiva presuntiva per n. 24 gg “€ 21.600,00 IVA esente -di stabilire che, per quel che concerne i trasporti tamponi biologici ovvero Covid-19, saranno riconosciuti esclusivamente i trasporti effettuati.