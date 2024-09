Passeggiata dei Maronti, c’è l’efficacia dell’aggiudicazione

Arriva anche la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale in legno sulla spiaggia dei Maronti, già affidati alla ditta baranese “Buono Costruzioni di Buono Giuseppe”. A gennaio la passeggiata era stata interdetta con ordinanza sindacale dopo che il tecnico comunale aveva riscontrato i danni causati dagli eventi atmosferici e dall’azione di erosione dei marosi in diversi tratti. In particolare, «il tratto di passeggiata tra la spiaggia in concessione al “Parco Idrotermale Olimpus” e lo stabilimento denominato “Nuovo Tropical”, il tratto antistante alla spiaggia in concessione al Ristorante denominato “Pallone” e quello terminale tra il “Bagno Muga” e il Bagno Olmitello”, risulta danneggiato ed in parte crollato sull’arenile sottostante.

Inoltre, l’intero tratto di passeggiata che si diparte dal Bagno Mario e fino al Bagno Olmitello, a seguito dell’azione dei marosi risulta scavato nella parte sottostante, con notevole abbassamento della quota dell’arenile». Paventando ulteriori cedimenti. L’Amministrazione comunale, attivatasi celermente, aveva reperito le risorse dalle economie d’asta dei lavori di messa in sicurezza ad Olmitello, dando il via e poi approvato il progetto redatto dall’arch. Mattia Di Costanzo, il cui importo complessivo ammonta a 150.215,80.

Il rup arch. Agnese Cianciarelli, responsabile del Settore V Tecnico, aveva quindi avviato la procedura di affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma Barano TuttoGare, richiedendo l’offerta alla “Buono Costruzioni di Buono Giuseppe”, che aveva praticato un ribasso dello 0,90% sull’importo a base di gara. L’aggiudicazione era avvenuta pertanto per l’importo di 112.105,15 euro oltre Iva. Era stato anche nominato il direttore dei lavori, nella persona dell’arch. Maria Iacono. Adesso lo stesso rup «ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza» e preso atto che la verifica dei requisiti prescritti ha avuto esito positivo. Dichiarando appunto l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione.