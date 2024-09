Pari amaro a Barano, la Frattese rimonta il Forio e lo condanna all’eliminazione dalla Coppa

COPPA ITALIA: REAL FORIO-FRATTESE 2-2

Si conclude con largo anticipo l’avventura del Real Forio in Coppa Italia di Eccellenza, è la Frattese ad assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale con una rimonta allo Stadio Don Luigi di Iorio di Barano. La squadra di Carlo Sanchez, reduce dal pareggio in terra flegrea contro il Montecalcio, spreca il doppio vantaggio e la formazione di Angelo Valerio non perdona: i nerostellati chiudono al primo posto nel girone B della competizione e volano alla fase successiva. Con soli due punti conquistati nel triangolare, la truppa biancoverde non rientra tra le migliori seconde del torneo e viene dunque eliminata.

Il tecnico si affida al solito 4-3-3 con Mazzella tra i pali, la coppia Di Costanzo-Cabrera al centro della difesa, Iaccarino a destra e Pistola a sinistra. Le chiavi del centrocampo vanno ad Arrulo, con Di Meglio e Di Lorenzo a completare il reparto. Tomasin e Castagna formano il tridente offensivo, Mosca è il terminale avanzato. Equilibrio nelle battute iniziali del match, le due compagini si studiano e attendono il momento giusto per colpire. Al 10’ azione insistita dei turchi con gli attaccanti decisi a superare la retroguardia ospite, attenta a respingere le iniziative dei padroni di casa. Passano due minuti e Rob Coprean è chiamato al primo intervento di giornata su un calcio di punizione angolato, il portiere si distende e devia lateralmente. Soltanto al 19’ i nerostellati rispondono con Di Mauro che riceve da De Lucia e calcia, Cabrera e compagni non corrono particolari rischi.

A metà frazione Percuoco scappa a sinistra, battendo in velocità Iaccarino: il passaggio al centro viene allontanato da Di Costanzo. Al 24’ occasione ghiotta per il Real Forio: Tomasin riceve e conclude da posizione defilata, la sfera si spegne fuori e Castagna si dispera indisturbato a due passi dalla porta. Al 36’ Di Lorenzo tira, gli avversari si immolano. Tomasin raccoglie e si coordina per la botta di prima intenzione, il diciannovenne deve rifugiarsi in corner con una grande parata. Sugli sviluppi seguenti, Arrulo stacca e di testa schiaccia: pallone fuori. Al 42’ De Lucia addomestica e pesca Di Mauro che fa partire un destro a giro da fuori area, Mazzella blocca in due tempi. Nelle fasi finali del primo tempo la Frattese si rende pericolosa con due piazzati, Esperimento e Sicuro non trovano la porta, di mezzo un tentativo di Castagna anticipato in extremis da Poziello. La ripresa si apre con le proteste del Real Forio per un presunto contatto irregolare in area, il direttore di gara segnala invece fallo in attacco.

Al 50’ recupero della palla e ribaltamento di fronte; Mosca scappa in profondità e, innescato da Di Lorenzo, si presenta davanti a Rob Coprean: il bomber è letale e sblocca il risultato. La reazione degli ospiti non arriva, gli isolani impegnano i bianconeri con Castagna al 53’. Due minuti dopo si concretizza il raddoppio. Pistola va via a sinistra e cerca il passaggio in mezzo al campo, Esperimento devia e attiva Castagna che si ritrova a tu per tu con il portiere. Quest’ultimo è provvidenziale in uscita, ma non può intervenire sul tocco ravvicinato di Di Lorenzo che vale il raddoppio. Al 62’ uno-due tra gli interpreti offensivi di Sanchez: l’ex Ischia triangola con Mosca e manda di un soffio a lato. Girandole di cambi, la Frattese inserisce forze fresche e ad Abayian bastano meno di venti minuti per timbrare il cartellino. La prima punta beffa il reparto arretrato dei turchi e accorcia, spedendo alle spalle di Mazzella.

Blackout a Barano, il Real Forio incassa pure il 2-2: punizione per i ragazzi di Valerio, Percuoco capitalizza il cross di Sicuro e aggancia la parità. Il tecnico si gioca la carta Acosta nel finale, in contropiede la squadra sbaglia il passaggio decisivo e non ha più tempo per rimediare alle due disattenzioni. Il risultato non cambia più, le due formazioni si dividono la posta in palio. Per Cabrera e soci è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, in agenda nel weekend sul campo dell’Ercolanese: il club del presidente Amato sarà di scena sabato allo Stadio Solaro.

IL TABELLINO

Real Forio: Mazzella, Iaccarino, Di Costanzo (82’ Acosta), Cabrera, Pistola, Di Lorenzo, Arrulo (68’ Arcamone), Di Meglio (76’ Aniceto), Tomasin (46’ Cittadini), Mosca (63’ Delgado), Castagna. A disp.: Santaniello, Iacono, Raia, Peluso. All.: Sanchez

Frattese: Rob Coprean, Sicuro, Esperimento, Poziello C., Scarano, Pontillo (63’ Percope), Liberti, Di Mauro (57’ Ciccone), Poziello R., Percuoco (83’ Colella), De Lucia (57’ Abayian). A disp.: Vysochynskyi, D’Agostino, Costanzo, Buglione, Marigliano. All.: Valerio

Arbitro: Giovanni Vinoso di Nola

Assistenti: Giuseppe Peluso di Nola e Pietro De Cicco di Nola

Marcatori: 50’ Mosca (RF), 55’ Di Lorenzo (RF), 76’ Abayian (F), 81’ Percuoco (F)

Ammoniti: Arrulo (RF), Sicuro, mister Valerio dalla panchina (F)