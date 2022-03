Pacifisti a comando |#4WD

Ho già scritto della guerra tra Russia e Ucraina nell’edizione di domenica, ma ritengo indispensabile trattare nuovamente l’argomento, dopo una serie di riflessioni sovvenutemi l’altro ieri mattina a messa.

I problemi tra queste due nazioni non nascono certo oggi, ma sin dal 2014, con il colpo di stato che destituì il presidente filo-russo Janukovyč (rifugiatosi a Mosca) e, dopo il governo ad interim che si avvicinò diplomaticamente agli USA di Obama (il cui vice era Biden), fece avanzare l’Ucraina verso le elezioni del 2019 che consacrarono la popolarità dell’attuale Zelenskyj. Eppure, di quel periodo che pure registrò tensioni e scontri non indifferenti, in giro per l’Europa non se ne fregò granché nessuno oltre i diretti interessati.

Così come oggi tutti quelli che, ispirati dall’informazione mainstream, lanciano appelli alla pace in ogni dove, non mi pare si siano mai pronunciati sui tantissimi paesi al mondo in cui la guerra, la rivoluzione, la repressione violenta, la distruzione, la morte sono fenomeni ormai all’ordine del giorno che mietono migliaia e migliaia di vittime, ma di cui nessuno parla o si occupa con adeguata frequenza, costanza ed accuratezza. Se volete “farvi una cultura” al riguardo, andate a visitare il sito guerrenelmondo.it e capirete perché sto scrivendo queste cose.

Il pacifismo e la solidarietà induttiva, personalmente, non li sopporto neanche un po’! Come non riesco a tollerare (e l’ho scritto già domenica mattina) il fatto che il nostro governo e l’Unione Europea approfittino di questo conflitto per veicolare un messaggio giustificativo del caro vita in corso, quando le sue cause sono geneticamente appartenenti a tempi non sospetti.

Essere gente di pace, in Italia e in Europa al pari in una realtà locale come l’isola d’Ischia, non si diventa semplicemente esponendo bandiere arcobaleno o ucraine fuori dai balconi di case e edifici pubblici, ma dimostrando di essere, ogni giorno, una comunità unita e socialmente matura.